Alex Morenno fala de Francisco de Novo Mundo e da sua rotina na quarentena

O ator Alex Morenno Crédito: Instagram/@alexmorenno/@oseias_b

Quem não lembra do ruivo do mal da novela Órfãos da Terra, o Robson, interpretado por Alex Morenno? Nem faz muito tempo que o ator se despediu do vilão da trama de Duca Rachid e Thelma Guedes, e o público já pode ver ele mais uma vez na pele de outro mau caráter. Trata-se de Francisco, irmão de Domitila de Castro (Ágatha Moreira) na reprise de Novo Mundo.

Se o caráter da Marquesa de Santos não é dos melhores, o irmão não fica atrás. Ele aproveita da influência dela sobre Dom Pedro I (Caio Castro) na história para ganhar status junto ao príncipe.

"É muito legal ter Novo Mundo mais uma vez na telinha, pois muita gente que não viu quando foi ao ar na primeira vez, está vendo agora. Algumas pessoas me procuram para dizer que amam e não perdem um capítulo. A novela é linda", diz Morenno.

O ator Alex Morenno como Francisco, em Novo Mundo Crédito: Instagram/@alexmorenno

Alex tem recebido um feedback bem legal pela internet, já que faz pouco tempo que saiu do ar com Robson de Orfãos da Terra. "As pessoas estão ligando o ator aos personagens. Órfãos da terra é mais atual, então as pessoas lembram, e agora estão me vendo em Novo Mundo, tem sido diferente porque tem muita gente assistindo que não tinha visto e também tem muita gente que viu e está revendo. As pessoas vêm me dizer sobre as diferenças de ambos e tudo isso de forma bem positiva. Estou adorando", completa.

QUÍMICA DENTRO E FORA DA TELINHA

A química vista entre Alex e Ágatha não ficou restrita a novela, os dois se tornaram grandes amigos e parceiros de aventuras radicais. "Ágatha e eu éramos irmãos na novela e irmãos na vida real, desde o primeiro dia de trabalho ficamos muito próximos, fizemos inúmeras coisas fora da novela: carnaval, jogatinas e até voo de asa delta. Uma experiência maravilhosa", lembra.

Morenno lembra dos climas dos bastidores e também de como era legal ver diferentes núcleos se misturando. "Foi uma novela inesquecível e parte disso tem a ver com o clima dos bastidores que era uma delícia. Quando os núcleos começaram a se misturar foi ótimo, tive a chance de me aproximar e conhecer muita gente que faz parte até hoje do meu dia a dia", ressalta o ator.

Durante a quarentena, além de poder rever a novela, ele tem aproveitado para maratonar séries, e alguns filmes, além de aprimorar seu talento culinário. "Tenho aproveitado esse tempo para assistir todas as séries possíveis e alguns filmes também. Além disso, tenho treinado rigorosamente, para não ficar fora de forma, já que venho me arriscando na cozinha muito mais do que anteriormente (rs), então tenho que equilibrar tudo", ressalta o interprete de Francisco.