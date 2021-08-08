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Covid-19

Tarcísio Meira e Glória Menezes continuam internados, mas têm melhora

Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, continuam internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O casal foi diagnosticado com Covid-19 na noite de sexta-feira (6)

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 14:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2021 às 14:54
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes
Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes Crédito: Globo / Joao Miguel Junior
Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, continuam internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O casal foi diagnosticado com Covid-19 na noite de sexta-feira (6).
O assessor do casal, Tadeu Lima, disse ao F5 que o quadro de saúde dos dois está evoluindo muito bem. De acordo com ele, os médicos estão esperançosos, mas o ator continua intubado para um melhor conforto no tratamento. Já a atriz, que estava com sintomas leves, também teve melhora e está perto de receber alta.
Tarcísio e Glória estão juntos desde 1962 e tem um filho, Tarcísio Filho, 56. Os atores tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em março e a segunda dose no início de abril. Desde então, o casal estava isolado no sítio da família, em Porto Feliz (SP).

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