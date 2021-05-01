Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa

Sophia Abrahão e Odilon Wagner estão na Super Dança dos Famosos

Faustão confirmou a primeira participante na edição especial do quadro. Campeã em 2009, ao lado do professor Átila Amaral, Paolla Oliveira retorna para o palco do Domingão para se desafiar novamente nos diferentes ritmos de dança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mai 2021 às 13:07

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 13:07

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Victor Pollak
SÃO PAULO - Os atores Sophia Abrahão e Odilon Wagner são nomes certos na Super Dança dos Famosos que encerra o Domingão do Faustão que encerra neste ano. Os nomes deles foram anunciados no intervalo da novela Império, na noite desta sexta (30).
A emissora havia confirmado o nome da vice-campeã da Dança dos Famosos em 2019, Dandara Mariana. No ar em "Salve-se quem Puder", ela também fará um filme para a Netflix, com Dan Ferreira, sob direção de Silvio Guindane.
Em 11 de abril, Faustão confirmou a primeira participante na edição especial do quadro, que estreia em maio. Campeã em 2009, ao lado do professor Átila Amaral, Paolla Oliveira retorna para o palco do Domingão para se desafiar novamente nos diferentes ritmos de dança.

Veja Também

Faustão promete para maio a estreia da Super Dança dos Famosos

Globo quer Anitta na última Dança dos Famosos do Faustão, diz colunista

Faustão, 70, tinha adiantado no dia 4 de abril a edição especial da Dança dos Famosos. "Vem aí, em maio, a Super Dança dos Famosos 2021, a reunião dos melhores de cada temporada", anunciou no palco do Domingão do Faustão.
Conforme antecipou a coluna Zapping, assinada por Cristina Padiglione, a proposta é reunir os três melhores pares de cada uma das 18 temporadas que já ocorreram até aqui e promover uma eliminação pelo sistema mata-mata.
A cada domingo, um casal vencedor elimina outro e segue na competição na semana seguinte, com outro par. Os primeiros detalhes começaram a ser traçados em reunião entre Fausto Silva e os diretores Ricardo Waddington, responsável pelo entretenimento da Globo, e Boninho, que diretor de núcleo do programa.
Em 11 de abril, Faustão confirmou a primeira participante na edição especial do quadro, que estreia em maio. Campeã em 2009, ao lado do professor Átila Amaral, Paolla Olivera retorna para o palco do Domingão para se desafiar novamente nos diferentes ritmos de dança.
Desde sua estreia no Domingão, o quadro já teve 18 temporadas do quadro, com 188 famosos competindo. Também passaram por lá 125 professores e cerca de 500 jurados.
A Globo confirmou em janeiro que a parceria entre a emissora e Fausto Silva se encerrará ao final de 2021 e o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos. Porém, diz que a decisão foi dele.
"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.
"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação."
"Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato", revela outro trecho do comunicado.

Veja Também

Karol Conká diz que se apega em conselho de Juliette do "BBB 21"

No "BBB 21", participantes vão se reunir dentro da casa no fim do programa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Fausto Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
9 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular
Imagem de destaque
Entenda os riscos do tártaro para a saúde de cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados