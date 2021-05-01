Sophia Abrahão e Odilon Wagner estão na Super Dança dos Famosos

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Victor Pollak

SÃO PAULO - Os atores Sophia Abrahão e Odilon Wagner são nomes certos na Super Dança dos Famosos que encerra o Domingão do Faustão que encerra neste ano. Os nomes deles foram anunciados no intervalo da novela Império, na noite desta sexta (30).

A emissora havia confirmado o nome da vice-campeã da Dança dos Famosos em 2019, Dandara Mariana. No ar em "Salve-se quem Puder", ela também fará um filme para a Netflix, com Dan Ferreira, sob direção de Silvio Guindane.

Em 11 de abril, Faustão confirmou a primeira participante na edição especial do quadro, que estreia em maio. Campeã em 2009, ao lado do professor Átila Amaral, Paolla Oliveira retorna para o palco do Domingão para se desafiar novamente nos diferentes ritmos de dança.

Faustão, 70, tinha adiantado no dia 4 de abril a edição especial da Dança dos Famosos. "Vem aí, em maio, a Super Dança dos Famosos 2021, a reunião dos melhores de cada temporada", anunciou no palco do Domingão do Faustão.

Conforme antecipou a coluna Zapping, assinada por Cristina Padiglione, a proposta é reunir os três melhores pares de cada uma das 18 temporadas que já ocorreram até aqui e promover uma eliminação pelo sistema mata-mata.

A cada domingo, um casal vencedor elimina outro e segue na competição na semana seguinte, com outro par. Os primeiros detalhes começaram a ser traçados em reunião entre Fausto Silva e os diretores Ricardo Waddington, responsável pelo entretenimento da Globo, e Boninho, que diretor de núcleo do programa.

Em 11 de abril, Faustão confirmou a primeira participante na edição especial do quadro, que estreia em maio. Campeã em 2009, ao lado do professor Átila Amaral, Paolla Olivera retorna para o palco do Domingão para se desafiar novamente nos diferentes ritmos de dança.

Desde sua estreia no Domingão, o quadro já teve 18 temporadas do quadro, com 188 famosos competindo. Também passaram por lá 125 professores e cerca de 500 jurados.

A Globo confirmou em janeiro que a parceria entre a emissora e Fausto Silva se encerrará ao final de 2021 e o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos. Porém, diz que a decisão foi dele.

"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.

"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação."