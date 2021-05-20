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Televisão

Sonia Abrão renova contrato por 4 anos e fica na RedeTV! até 2025

Apresentadora fica próxima de garantir duas décadas no canal

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:51
A apresentadora Sonia Abrão
A apresentadora Sonia Abrão Crédito: Chico Audi/Divulgação
Sônia Abrão, 57, renovou o contrato com a RedeTV!, onde apresenta o programa A Tarde É Sua. Pelo novo acordo, ela deve permanecer na emissora por mais quatro anos, até 2025.
O novo contrato foi fechado no mês em que a atração comandada por Sônia completa 15 anos de exibição. Desse modo, a apresentadora fica próxima de garantir duas décadas no canal.
"Bom demais continuar por mais quatro anos na RedeTV!, que é a nossa casa há 15", disse ela em comunicado. "Os laços com Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho [sócios do canal] não são apenas de empresa, mas de amizade!"
Ela também antecipou que o programa dela deve ter novidades em breve. "Nosso diretor, Elias Abrão, está cheio de planos para o A Tarde é Sua e eu estou pronta para entrar de cabeça no que está por vir", afirmou.
Pelo menos nos últimos seis anos, o programa deixou de lado os grandes crimes e tragédias e voltou ao seu foco: falar e opinar sobre a vida das celebridades e das atrações na TV. A mudança, segundo Abrão, foi pensada porque estava "tudo muito pesado".
Desde então, a ideia, como ela define, é propor uma "alienação saudável". "Aquelas duas horas são uma trégua, uma pausa no dia para a gente poder recarregar a bateria, descontrair um pouco e dar uma aliviada. Isso funciona para nós também, não é só para o público. Nós nos divertimos."

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