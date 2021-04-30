Sonia Abrão diz que A Tarde É Sua é uma 'alienação saudável' na TV

Pelo menos nos últimos seis anos, o programa deixou de lado os grandes crimes e tragédias e voltou ao seu foco: falar e opinar sobre a vida das celebridades e das atrações na TV. A mudança, segundo Abrão, foi pensada porque estava "tudo muito pesado".

Desde então, a ideia, como ela define, é propor uma "alienação saudável". "Aquelas duas horas são uma trégua, uma pausa no dia para a gente poder recarregar a bateria, descontrair um pouco e dar uma aliviada. Isso funciona para nós também, não é só para o público. Nós nos divertimos."