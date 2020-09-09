Solteiro na quarentena, Chiquinho Scarpa flerta pelo WhatsApp: 'Difícil'

O conde Chiquinho Scarpa Crédito: Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa

Os encontros não acontecem na pandemia. Estou conversando com algumas moças pelo WhatsApp, mas não tem contato físico. Deixo para conhecer mesmo depois que isso tudo acabar. Estou fechado para novos relacionamentos até terminar quarentena ou ter a vacina contra o coronavírus, avisa, em entrevista à Quem.

Segundo a publicação, uma pretendente até o convidou para ir a seu apartamento, em São Paulo, para um drinque, mas ele declinou o convite pelas regras de isolamento social pela Covid-19. Estava conversando com uma amiga linda da Narcisa (Tamborindeguy), que se mudou do Rio para São Paulo. Ela me convidou para tomar um drinque na casa dela e prometeu que manteríamos a distância. Mas eu disse que era melhor não porque depois de um drinque era complicado manter a distância", justifica.