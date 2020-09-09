Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amor na pandemia

Solteiro na quarentena, Chiquinho Scarpa flerta pelo WhatsApp: 'Difícil'

Chiquinho, que já foi casado três vezes, diz que nunca passou mais de três meses sem sexo

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 08:30
O conde Chiquinho Scarpa
O conde Chiquinho Scarpa Crédito: Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa
O conde Chiquinho Scarpa está à espera de um novo amor. Desde o fim do namoro com Fernanda Rizzi, no início de agosto deste ano, o coração do senhor de 68 anos guarda espaço para ser preenchido. Por enquanto, em meio à pandemia do coronavírus, os flertes, no entanto, são só pelo WhatsApp. 
Os encontros não acontecem na pandemia. Estou conversando com algumas moças pelo WhatsApp, mas não tem contato físico. Deixo para conhecer mesmo depois que isso tudo acabar. Estou fechado para novos relacionamentos até terminar quarentena ou ter a vacina contra o coronavírus, avisa, em entrevista à Quem. 

Veja Também

Chiquinho Scarpa choca ao revelar fetiche da namorada de 38 anos: "Pateta"

Segundo a publicação, uma pretendente até o convidou para ir a seu apartamento, em São Paulo, para um drinque, mas ele declinou o convite pelas regras de isolamento social pela Covid-19. Estava conversando com uma amiga linda da Narcisa (Tamborindeguy), que se mudou do Rio para São Paulo. Ela me convidou para tomar um drinque na casa dela e prometeu que manteríamos a distância. Mas eu disse que era melhor não porque depois de um drinque era complicado manter a distância", justifica. 

Veja Também

Cantora Vanusa é internada em estado crítico em São Paulo

Fotos: Wanessa Camargo surge loira e com mega hair: "Linda"

Vídeo: filho de Maurício de Sousa surge dando beijão no marido

Chiquinho, que já foi casado três vezes, diz que nunca passou mais de três meses sem sexo. É injusta essa fama de namorador. Sempre tive namoros longos, Eu gosto de estar em um relacionamento porque não saio com garotas de programa e nunca fiquei mais de três meses sem sexo. Agora vou esperar uma nova namorada. Vai ser difícil, mas vou esperar. Contato físico neste momento é uma irresponsabilidade, garante. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A projeção apresenta por onde vai passar a nova via e a direção do fluxo de veículos
Serra vai construir nova avenida para tirar trânsito pesado de Laranjeiras
Atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram prédios dos Três Poderes
Capixaba que foi de motorhome para atos do 8 de janeiro vai para prisão domiciliar
Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, desapareceu no Sul do ES
Família procura lavrador desaparecido há mais de um mês em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados