Solteiro na quarentena, Chiquinho Scarpa flerta pelo WhatsApp: 'Difícil'

O conde Chiquinho Scarpa está à espera de um novo amor. Desde o fim do namoro com Fernanda Rizzi, no início de agosto deste ano, o coração do senhor de 68 anos guarda espaço para ser preenchido. Por enquanto, em meio à pandemia do coronavírus, os flertes, no entanto, são só pelo WhatsApp.
Os encontros não acontecem na pandemia. Estou conversando com algumas moças pelo WhatsApp, mas não tem contato físico. Deixo para conhecer mesmo depois que isso tudo acabar. Estou fechado para novos relacionamentos até terminar quarentena ou ter a vacina contra o coronavírus, avisa, em entrevista à Quem.
Segundo a publicação, uma pretendente até o convidou para ir a seu apartamento, em São Paulo, para um drinque, mas ele declinou o convite pelas regras de isolamento social pela Covid-19. Estava conversando com uma amiga linda da Narcisa (Tamborindeguy), que se mudou do Rio para São Paulo. Ela me convidou para tomar um drinque na casa dela e prometeu que manteríamos a distância. Mas eu disse que era melhor não porque depois de um drinque era complicado manter a distância", justifica.
Chiquinho, que já foi casado três vezes, diz que nunca passou mais de três meses sem sexo. É injusta essa fama de namorador. Sempre tive namoros longos, Eu gosto de estar em um relacionamento porque não saio com garotas de programa e nunca fiquei mais de três meses sem sexo. Agora vou esperar uma nova namorada. Vai ser difícil, mas vou esperar. Contato físico neste momento é uma irresponsabilidade, garante.