"Sofreu muito lá", diz ex-repórter da Globo sobre saída de Leifert

Tiago Leifert e Thiago Asmar Crédito: Instagram/@thiago_asmar

A saída de Tiago Leifert mexeu com todo o Brasil e repercutiu bastante na internet. Um dos discursos mais polêmicos sobre a saída do apresentador da TV Globo foi o de Thiago Asmar. O ex-repórter de Esportes da emissora e amigo pessoal do apresentador compartilhou um vídeo no YouTube, afirmando que Tiago não estava feliz na empresa.

"Quero deixar claro que se o Tiago pediu para sair, assim como o Faustão, assim como o Tino Marcos, assim como Glenda, é porque muito feliz lá dentro ele não estava", diz Asmar, no vídeo também noticiado pelo colunista Leo Dias.

Asmar ainda diz que Leifert foi o único que estendeu a mão quando ele estava na pior e garante que o amigo saiu da emissora porque discordava de muita coisa.

"Ele ter pedido para sair é porque discorda de muita coisa lá dentro. E essa saída no auge da carreira me dá orgulho desse cara por alguns fatores: Primeiro, coragem. Para ele abdicar disso tudo, coragem. Segundo, personalidade. Terceiro, ele sabe do talento dele. Ele chega onde quiser, não só na Globo. Presta atenção, é mais uma estrela que pede para sair da Globo. Grande parte das pessoas que estão lá dentro, não está feliz. Falo do Esporte, do Entretenimento não posso falar, mas para ele sair, ele discorda de muita coisa lá dentro”, frisou.

DISCURSO DE LEIFERT DIZ O CONTRÁRIO

O discurso de Leifert nas redes sociais mostra que o clima é de paz e que a saída da emissora foi em total acordo. Leifert, que fica na empresa até o dia 23 de dezembro, após o The Voice Brasil 2021, diz que já pensava em sair desde o ano passado.

"A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão", disse no Instagram.