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Simone, dupla de Simaria, terá filha em Orlando, nos Estados Unidos

Cantora disse que comprou uma nova residência e vai recebê-la em janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:16

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:16

Simone Mendes está no 8º mês de gravidez
Simone Mendes está no 8º mês de gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses
A cantora Simone Mendes, de 36 anos, dupla com Simaria, está fora do Brasil para receber a sua segunda filha, Zaya. Grávida de oito meses, a artista sertaneja terá a pequena no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.
Simone está acompanhada do marido, o empresário Kaká Diniz, e o filho Henry, de 6 anos, e usou as redes sociais nesta terça (22) para comentar sobre a ida da família ao país norte-americano. Hospedada em uma residência em Orlando, a cantora afirmou que comprou uma casa e que por isso, também aproveitou a viagem para acertar os trâmites burocráticos da aquisição.
"Vou receber uma casa aqui no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir pra cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas", contou Simone através dos Stories no Instagram.

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Simone também comentou sobre a alta do dólar, e que para não sair no prejuízo, resolveu adiantar sua ida aos Estados Unidos. "O dólar com preço que está, condomínio, luz e não sei mais... Sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas", brincou.

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