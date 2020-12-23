Simone, dupla de Simaria, terá filha em Orlando, nos Estados Unidos

Simone Mendes está no 8º mês de gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses

A cantora Simone Mendes, de 36 anos, dupla com Simaria, está fora do Brasil para receber a sua segunda filha, Zaya. Grávida de oito meses, a artista sertaneja terá a pequena no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Simone está acompanhada do marido, o empresário Kaká Diniz, e o filho Henry, de 6 anos, e usou as redes sociais nesta terça (22) para comentar sobre a ida da família ao país norte-americano. Hospedada em uma residência em Orlando, a cantora afirmou que comprou uma casa e que por isso, também aproveitou a viagem para acertar os trâmites burocráticos da aquisição.

"Vou receber uma casa aqui no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir pra cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas", contou Simone através dos Stories no Instagram.