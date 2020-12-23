Brad Pitt terá alguns dias com apenas três de seus filhos no Natal

Brad Pitt vai passar ao menos alguns dias com três de seus filhos, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne, enquanto sua batalha pela guarda das crianças com Angelina Jolie continua. O ex-casal tem seis filhos: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e os gêmeos Knox e Vivienne, 12.

O ator Brad Pitt Crédito: W Magazine no Youtube

O ator poderá ficar com as crianças em dois ou três dias durante o Natal, segundo o "Us Weekly". Uma fonte ligada ao site americano afirmou que o ex-casal discutiu sobre passar as férias em família, quando eles estavam "se dando bem no início deste ano", mas planos mudaram.

"Brad e Angelina são igualmente responsáveis pelo drama sem fim", acrescenta a fonte. "Infelizmente, seus filhos enfrentam os efeitos colaterais."

A pandemia de coronavírus atrapalhou as habituais viagens de Jolie. Este ano ela "queria fazer trabalho humanitário fora dos Estados Unidos, mas precisa da permissão de Brad para levar as crianças", afirmou a fonte.

Enquanto isso, a briga pela custódia dos filhos está na Justiça. Ambos já selecionam as testemunhas que devem depor em juízo. Entre eles estão psicólogos, agentes de segurança e ex-colegas de cena no cinema.

Pitt resolveu chamar a atriz Jillian Armenante, colega da própria Angelina Jolie no filme "Garota Interrompida" (1999), o assistente pessoal da ex-mulher, Michael Ofstedahl, e alguns psicólogos infantis.

Tanto Angelina quanto Pitt convocaram pessoas repetidas. Dentre elas, a médica Alyce LaViolette, que é especialista em violência doméstica, o segurança Ross Foster, que trabalhou no filme "Junto ao Mar" (2015), e William Thiel, dono de uma empresa de segurança. Nenhum dos filhos deles prestará depoimentos.

BRIGA

Uma fonte disse à revista "US Weekly" que Jolie faz jogo duro pela custódia. "Brad quer a custódia física e legal compartilhada das crianças, mas Angelina tem sido contrária a essa ideia. Ela só concordará em falar sobre um acordo se o lar das crianças não for em Los Angeles. Os filhos mais novos estão na escola em Los Angeles, algo que Angelina sempre foi contra. Eles, inclusive, estão ansiosos para as aulas presenciais, em meio à pandemia da Covid-19", disse.

De fato, o ex-casal de Hollywood tem altos e baixos. Em março, por exemplo, segundo uma fonte ao site "Hollywood Life", Angelina estava 'encantada e apaixonada' pela forma como seu ex-marido tratava os filhos. Angelina também estava encantada com a frequência com a qual Pitt se mostrava interessado em participar da vida escolar dos meninos.

Depois de dez anos juntos e dois de casamento, Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, quando pediu a guarda dos filhos. A imprensa internacional apontou na época que a separação foi motivada pelo comportamento de Pitt, que teria abusado verbal e fisicamente do filho mais velho do casal durante uma viagem de avião. O casal passou por um divórcio pouco amigável.