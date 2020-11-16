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Sem repescagem, Faustão anuncia datas e ritmos do Dança dos Famosos

Final do programa acontecerá dia 20 de dezembro com tango e valsa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:20

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:20

Dança dos Famosos chega na reta final
Dança dos Famosos chega na reta final Crédito: Fábio Rocha/Globo
Com o anúncio feito por Faustão no dia 9 de novembro, informando que a fase de repescagem do Dança dos Famosos está cancelada, não houve disputa do reality musical neste domingo (15). O apresentador aproveitou para explicar como serão as próximas etapas da competição a partir de agora até a final, que acontecerá dia 20 de dezembro.
Os dez participantes que ainda estão concorrendo foram divididos em dois grupos. No primeiro estão Bruno Belutti, Danielle Winits, Guta Stresser, Luiza Possi e Marcelo Serrado. Já André Gonçalves, Felipe Titto, Giullia Buscacio, Isabeli Fontana e Lucy Ramos formam o grupo 2. A pontuação será zerada, o que garante disputa igualitária entre os artistas.
"Dia 22 de novembro, cinco duplas do grupo 1 no foxtrote. No dia 29 de novembro, as cinco duplas do grupo 2. Dias 6 e 13 de dezembro no samba e é reta final mesmo, pra decisão. As três melhores duplas, com as melhores notas, estarão no dia 20 de dezembro no tango e na valsa", explicou Faustão.
A decisão pelo cancelamento da repescagem foi tomada após a confirmação de Covid-19 de Felipe Titto e as fraturas de Zé Roberto e Danielle Winits. Além desses casos, a competição também teve mais uma baixa, a do ator Juliano Laham, que recebeu diagnóstico de um tumor benigno, chamado feocromocitoma e deixou o quadro para realizar o tratamento.

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