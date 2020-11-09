Faustão cancela repescagem da Dança dos Famosos após casos de Covid e fraturas

Nos bastidores, Belutti comemora evolução no Dança dos Famosos Crédito: Divulgação/Globo

Com a confirmação de Covid de Felipe Titto e os casos de fraturas de Zé Roberto e Danielle Winits, Fausto Silva e a direção do Domingão do Faustão (Globo) decidiram cancelar a etapa de repescagem do quadro Dança dos Famosos, que seria realizada no dia 15 de novembro.

"Diante dos problemas deste ano tão complicado, a repescagem foi cancelada. A direção do Dança e equipe decidiram que a partir do dia 22 são dois grupos no foxtrote, misturando homens e mulheres. As notas serão zeradas", disse o apresentador.

Além desses casos, a competição também teve mais uma baixa, a do ator Juliano Laham, que recebeu diagnóstico de um tumor benigno chamado feocromocitoma. Ele deixou o quadro para realizar o tratamento ? a competição prossegue com 11 integrantes.

Neste domingo (8), Zé Roberto e Felipe Titto não se apresentaram no ritmo rock. O time masculino foi representado apenas por André Gonçalves, Bruno Belutti e Marcelo Serrado. Na semana passada, Danielle Winits foi quem desfalcou a equipe feminina no rock após ter uma entorse no tornozelo. A atriz teve que se ausentar do programa durante duas semanas para se recuperar.