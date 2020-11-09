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Faustão cancela repescagem da Dança dos Famosos após casos de Covid e fraturas

Quadro retorna no dia 22 com ritmo foxtrote mesclando homens e mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:51

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:51

Nos bastidores, Belutti comemora evolução no Dança dos Famosos
Nos bastidores, Belutti comemora evolução no Dança dos Famosos Crédito: Divulgação/Globo
Com a confirmação de Covid de Felipe Titto e os casos de fraturas de Zé Roberto e Danielle Winits, Fausto Silva e a direção do Domingão do Faustão (Globo) decidiram cancelar a etapa de repescagem do quadro Dança dos Famosos, que seria realizada no dia 15 de novembro.
"Diante dos problemas deste ano tão complicado, a repescagem foi cancelada. A direção do Dança e equipe decidiram que a partir do dia 22 são dois grupos no foxtrote, misturando homens e mulheres. As notas serão zeradas", disse o apresentador.
Além desses casos, a competição também teve mais uma baixa, a do ator Juliano Laham, que recebeu diagnóstico de um tumor benigno chamado feocromocitoma. Ele deixou o quadro para realizar o tratamento ? a competição prossegue com 11 integrantes.

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Neste domingo (8), Zé Roberto e Felipe Titto não se apresentaram no ritmo rock. O time masculino foi representado apenas por André Gonçalves, Bruno Belutti e Marcelo Serrado. Na semana passada, Danielle Winits foi quem desfalcou a equipe feminina no rock após ter uma entorse no tornozelo. A atriz teve que se ausentar do programa durante duas semanas para se recuperar.
"Esse ano, um ano totalmente atípico em todos os aspectos, nós perdemos metade do time masculino. Não bastasse o Juliano Laham, que felizmente já foi operado e está em recuperação, mas está fora do Dança. Essa semana Felipe Titto com Covid e Zé Roberto com lombalgia estão fora do rock. Por isso, teremos três duplas no time masculino", explicou o apresentador no início do quadro.

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