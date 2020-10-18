Danielle Winits torce tornozelo e é afastada da Dança dos Famosos

Danielle Winits em um dos treinos para a Dança dos Famosos Crédito: Reprodução

A temporada de 2020 tem se mostrado bastante problemática para a Dança dos Famosos, atração do Domingão do Faustão. Após Henri Castelli sair por um problema no tornozelo e seu substituto, Juliano Laham, ter que se afastar após descobrir um tumor benigno, Danielle Winits também machucou o tornozelo e terá que se ausentar temporariamente da competição.

De acordo com o GShow, a atriz sofreu uma entorse no tornozelo durante o ensaio do terceiro ritmo da competição, o funk. Após ressonância magnética e consulta com o ortopedista, foi decidido que é melhor a atriz se afastar até que se recupere da lesão e possa voltar à atração.