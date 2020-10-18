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Temporada 2020

Danielle Winits torce tornozelo e é afastada da Dança dos Famosos

A atriz se acidentou durante o ensaio do terceiro ritmo da competição, o funk. Após avaliação médica, ela foi orientada a parar até se recuperar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 20:17

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 20:17

Danielle Winits treina para a Dança dos Famosos
Danielle Winits em um dos treinos para a Dança dos Famosos Crédito: Reprodução
A temporada de 2020 tem se mostrado bastante problemática para a Dança dos Famosos, atração do Domingão do Faustão. Após Henri Castelli sair por um problema no tornozelo e seu substituto, Juliano Laham, ter que se afastar após descobrir um tumor benigno, Danielle Winits também machucou o tornozelo e terá que se ausentar temporariamente da competição.
De acordo com o GShow, a atriz sofreu uma entorse no tornozelo durante o ensaio do terceiro ritmo da competição, o funk. Após ressonância magnética e consulta com o ortopedista, foi decidido que é melhor a atriz se afastar até que se recupere da lesão e possa voltar à atração.

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"Hoje não teremos Dani Winits. Teve um problema durante o treinamento, o ensaio, torceu o tornozelo. E é uma das mais preparadas! A Dani leva muito a sério. Vai ser avaliada durante a semana, dependendo do caso, ela pode voltar no rock ou na repescagem", explica Fausto Silva, dando a entender que a artista talvez esteja recuperada até a disputa do próximo ritmo.

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