Sammy Lee revela querer casa própria e novo nome artístico após separação

A influenciadora Sammy Lee revela o quarto de Jake, seu filho com o youtuber e hipnólogo Pyong Lee Crédito: Grão de Gente/Reprodução

A influenciadora digital e atriz Sammy Lee revelou que após a separação do ex-BBB Pyong Lee, 28, seus desejos são conquistar a casa própria e mudar o sobrenome. Na noite deste sábado (31), ela respondeu perguntas de internautas e revelou seus objetivos para o fim de 2021.

"Alguma meta que deseja conseguir ainda este ano?", perguntou um fã. A atriz respondeu "sair do aluguel, ter casa própria". Recentemente, ela se mudou, com seu filho Jake, de um ano, da mansão que morava Pyong. E em seguida ela pediu sugestões para "tirar o Lee" de seu nome.

"Estou pensando em nome artístico ainda. Ideias?", escreveu ela nos Stories. A criadora de conteúdo anunciou a separação do ex-BBB no dia 20 de julho, o motivo foi uma suposta traição por parte dele. O hipnólogo aparece em um teaser do reality Ilha Record debaixo do edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda, 38.

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor", publicou ela nas redes sociais.

"Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", emendou a influenciadora. Ela também deixou de seguir o agora ex-marido. Ela também confirmou que, apesar de tudo, a relação entre pai e filho deverá continuar como está. "Jake sempre será filho de Pyong, é óbvio que eles vão conviver", postou.

Sammy também perdeu a mãe recentemente por câncer. "Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar", disse ela em publicação no Instagram. "Peço empatia e respeito pela minha dor", completou.

Depois de revelada a suposta traição, o perfil da argentina Antonela nas redes sociais, que participou do Big Brother Brasil 4, em 2004, foi atacado por seguidores. Ela resolveu se defender das acusações.

Em resposta a uma seguidora que perguntou se ela estava feliz por acabar com um casamento, disse que "eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor". Em outro momento, uma seguidora criticou a postura dela por se envolver com alguém sabendo que essa pessoa é casada.