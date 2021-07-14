Sabrina Sato surge completamente nua em banho de rio: "Deusa"

A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

Sabrina Sato decidiu que ia elevar a temperatura da web nesta terça-feira (13). Pelo Instagram, a apresentadora postou uma foto em que surgiu completamente nua em um banho de rio.

Sem roupa nenhuma, a bonita cobriu apenas o necessário com o braço e ostentou verdadeiras curvas esculturais com o corpão sarado.

"Já com saudade do paraíso", legendou ela, que estava em Paraty, no Rio de Janeiro, na hora que foi clicada.