Sabrina Sato surge completamente nua em banho de rio: "Deusa"

Sabrina Sato decidiu que ia elevar a temperatura da web nesta terça-feira (13). Pelo Instagram, a apresentadora postou uma foto em que surgiu completamente nua em um banho de rio.
Sem roupa nenhuma, a bonita cobriu apenas o necessário com o braço e ostentou verdadeiras curvas esculturais com o corpão sarado.
"Já com saudade do paraíso", legendou ela, que estava em Paraty, no Rio de Janeiro, na hora que foi clicada.
Em seguida, a mãe de Zoe recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários da publicação. "Deusa", disse um fã. "Sua beleza é única", disse outra. "Passada", escreveu outra internauta.