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Sabrina Sato surge completamente nua em banho de rio: "Deusa"

Apresentadora impressionou os fãs e arrancou uma enxurrada de elogios dos admiradores ao posar sem roupa em Paraty, no Rio de Janeiro

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:23
A apresentadora Sabrina Sato
A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Sabrina Sato decidiu que ia elevar a temperatura da web nesta terça-feira (13). Pelo Instagram, a apresentadora postou uma foto em que surgiu completamente nua em um banho de rio. 
Sem roupa nenhuma, a bonita cobriu apenas o necessário com o braço e ostentou verdadeiras curvas esculturais com o corpão sarado. 
"Já com saudade do paraíso", legendou ela, que estava em Paraty, no Rio de Janeiro, na hora que foi clicada.

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Em seguida, a mãe de Zoe recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários da publicação. "Deusa", disse um fã. "Sua beleza é única", disse outra. "Passada", escreveu outra internauta. 

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