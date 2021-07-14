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No Limite: capixaba André Martinelli garante vaga na final

Bonitão levou a melhor em desafio de equilíbrio e resistência e acabou garantindo imunidade e vaga na final para disputar os R$ 500 mil do reality da Globo

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:14
No Limite: André Martinelli se emociona ao vencer prova
No Limite: André Martinelli se emociona ao vencer prova Crédito: TV Globo/Reprodução
André Martinelli já está na final de No Limite! No programa exibido nesta terça (13), o capixaba do reality da Globo, que também participou do BBB 13, ganhou um desafio valendo a imunidade, o que garantiu ao bonitão uma vaga na final da atração. 
O modelo venceu uma prova em que precisava equilibrar moedas em um bambu cravado em escudos de ferro. Para o teste, o candidato precisava ter equilíbrio e coordenação motora. 

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Após mais de 40 minutos, Jessica acabou derrubando as moedas e André levou a melhor. 

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