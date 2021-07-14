No Limite: capixaba André Martinelli garante vaga na final

André Martinelli já está na final de No Limite! No programa exibido nesta terça (13), o capixaba do reality da Globo, que também participou do BBB 13, ganhou um desafio valendo a imunidade, o que garantiu ao bonitão uma vaga na final da atração.
O modelo venceu uma prova em que precisava equilibrar moedas em um bambu cravado em escudos de ferro. Para o teste, o candidato precisava ter equilíbrio e coordenação motora.
Após mais de 40 minutos, Jessica acabou derrubando as moedas e André levou a melhor.