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Carol Peixinho é décima eliminada do programa "No Limite"

A empresária baiana foi eliminada no episódio exibido nesta terça-feira (13) e está fora da disputa por R$ 500 mil

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 08:07
Carol Peixinho é a décima eliminada de
Carol Peixinho é a décima eliminada de "No Limite" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Em uma votação apertada no Portal da Eliminação, a empresária baiana Carol Peixinho foi a décima eliminada de No Limite. A integrante da Tribo Jandaia deixou a competição no programa exibido nesta terça-feira (14).
"Eu me joguei e tudo que eu proponho a fazer é me jogando. Espero ter deixado uma mensagem bacana para os meus colegas e meus amigos que passaram aqui"
Carol Peixinho - Eliminada do No Limite
O penúltimo episódio de No Limite trouxe a tão esperada Prova da Comida. Nesta edição, os participantes comeram larvas de besouro, baratas de madagascar, olhos de cabra e um shot de fígado cru com boldo e gengibre.
O assunto foi comentado pela eliminada no Bate-Papo com Ana Clara exibido nesta terça-feira.
"A barata foi a pior. Você tinha que colocar ela viva na boca e ela andava um pouco na boca, no comecinho. Minha técnica foi comer o mais rápido possível. Só não consegui com o olho de cabra, porque ele era realmente muito rígido"

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