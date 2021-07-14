Carol Peixinho é décima eliminada do programa "No Limite"

Em uma votação apertada no Portal da Eliminação, a empresária baiana Carol Peixinho foi a décima eliminada de No Limite. A integrante da Tribo Jandaia deixou a competição no programa exibido nesta terça-feira (14).
"Eu me joguei e tudo que eu proponho a fazer é me jogando. Espero ter deixado uma mensagem bacana para os meus colegas e meus amigos que passaram aqui"
O penúltimo episódio de No Limite trouxe a tão esperada Prova da Comida. Nesta edição, os participantes comeram larvas de besouro, baratas de madagascar, olhos de cabra e um shot de fígado cru com boldo e gengibre.
O assunto foi comentado pela eliminada no Bate-Papo com Ana Clara exibido nesta terça-feira.
"A barata foi a pior. Você tinha que colocar ela viva na boca e ela andava um pouco na boca, no comecinho. Minha técnica foi comer o mais rápido possível. Só não consegui com o olho de cabra, porque ele era realmente muito rígido"