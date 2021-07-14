Carol Peixinho é décima eliminada do programa "No Limite"

Carol Peixinho é a décima eliminada de "No Limite" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Em uma votação apertada no Portal da Eliminação, a empresária baiana Carol Peixinho foi a décima eliminada de No Limite. A integrante da Tribo Jandaia deixou a competição no programa exibido nesta terça-feira (14).

"Eu me joguei e tudo que eu proponho a fazer é me jogando. Espero ter deixado uma mensagem bacana para os meus colegas e meus amigos que passaram aqui" Carol Peixinho - Eliminada do No Limite

O penúltimo episódio de No Limite trouxe a tão esperada Prova da Comida. Nesta edição, os participantes comeram larvas de besouro, baratas de madagascar, olhos de cabra e um shot de fígado cru com boldo e gengibre.

O assunto foi comentado pela eliminada no Bate-Papo com Ana Clara exibido nesta terça-feira.