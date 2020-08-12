Rossini Macedo recebe alta hospitalar após sete dias internado

Rossini Macedo teve alta após passar sete dias internado em hospital de Vitória. O humorista, conhecido pelo personagem Tonho dos Couros, foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 3 e internado no dia 5 após apresentar dificuldades respiratórias.
"Estou indo pra casa. Obrigado a todos. Deus me deu outra oportunidade de poder ajudar outras pessoas a serem fortes também! Vamos orar pelos nossos irmãos que perderam a vida e os que lutam por ela!!!", escreveu Rossini na publicação desta quarta-feira (12), em seu Instagram.
Junto com a mensagem, ele publicou um vídeo em que é aplaudido na saída do hospital e posa com a equipe que o atendeu. "Parabéns para vocÊs. Bom trabalho... Cuidem dos outros que ficam pois não é fácil o negócio (a doença)", disse o humorista no vídeo.
A alta também foi publicada pelo humorista Fabio Flores: "Minha MÁXIMA Gratidão a você que orou pela saúde do meu AMIGO Rossini Macedo", escreveu em publicação no Facebook.
UTI
Na noite desta terça-feira (11), Rossini gravou outro vídeo informando que teve alta da UTI na segunda (10). "Obrigado a todos pelas orações está dando muito certo!!! Um milagre me curou!!!", escreveu na publicação.
Amigos e seguidores, como os cantores Alemão do Forró e Álvaro Nobre, a apresentadora Rafaela Marquezini e o humorista Gustavo Mendes, comemoraram a notícia da alta da UTI nos comentários.
DIFICULDADES
Durante a internação, Rossini explicou as dificuldades que enfrentou com a doença. "Estou sofrendo bastante, mas aguentando firme... Quero motivar outras pessoas que também estão passando por este momento difícil. A doença é muito difícil. Quando chega no estágio que cheguei aqui, é complicado. Estou com muita febre ainda, muita tosse, mas a gente vai conseguir superar", disse na época.
Rossini contraiu Covid-19 juntamente com seu filho mais velho e mais dois amigos, que tiveram contato com ele antes dos primeiros sintomas. Todos se recuperaram em casa e não tiveram complicações. "Estava sentindo sintomas ha uma semana, perda de paladar, febre, tosse, cansaço. Fiz uma tomografia e detectou que estou com 50% dos meus pulmões comprometidos", disse no vídeo quando deu a notícia sobre o diagnóstico positivo.