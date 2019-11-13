Rodrigo Faro revela patrimônio de mais de R$ 133 milhões, diz colunista

Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o apresentador Rodrigo Faro é o próximo entrevistado do colunista Leo Dias. Durante o bate-papo, a fortuna do bonitão foi motivo de pauta.
"Segundo a Wikipedia, seu patrimônio está avaliado em R$ 133 milhões", teria dito Leo Dias ao apresentador, segundo Fábia Oliveira. Em seguida, Rodrigo teria interrompido o entrevistador e explicado: "Está errado. É bem mais do que isso".
De acordo com Fábia Oliveira, a entrevista completa deve ir ao ar até o próximo domingo (17).