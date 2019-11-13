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Milionário é pouco, hein!

Rodrigo Faro revela patrimônio de mais de R$ 133 milhões, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o apresentador Rodrigo Faro admitiu ao colunista Leo Dias que possui um patrimônio milionário que ultrapassa a casa dos R$ 130 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:27

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:27

O apresentador Rodrigo Faro Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigofaro
Segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o apresentador Rodrigo Faro é o próximo entrevistado do colunista Leo Dias. Durante o bate-papo, a fortuna do bonitão foi motivo de pauta. 
"Segundo a Wikipedia, seu patrimônio está avaliado em R$ 133 milhões", teria dito Leo Dias ao apresentador, segundo Fábia Oliveira. Em seguida, Rodrigo teria interrompido o entrevistador e explicado: "Está errado. É bem mais do que isso". 

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De acordo com Fábia Oliveira, a entrevista completa deve ir ao ar até o próximo domingo (17). 

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