Rita Lee é vacinada contra a Covid-19 em São Paulo

A cantora Rita Lee foi vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram @ritalee_oficial

A cantora Rita Lee, 73, compartilhou no Instagram o momento que tomou a vacina contra Covid-19, nesta sexta-feira (19). Mesmo tomando a vacina em um sistema drive-thru em um posto em São Paulo, a cantora saiu do carro para receber o imunizante.

Bem-humorada, Rita levantou a manga da camiseta e brincou com a enfermeira: "Olha a tatuagem da velha". A enfermeira disse para a cantora relaxar e aplicou a vacina. "Mãos de fada", elogiou Rita após ser imunizada.

No Instagram, a cantora defendeu a vacina e escreveu: "Xô, corona. Xô, negacionistas". O marido de Rita, Roberto de Carvalho, compartilhou a publicação e escreveu "sustou".

A publicação de Rita recebeu comentários de famosos, como a apresentadora Mari Moon que escreveu: "Que todas as energias boas do mundo te protejam hoje e sempre".

Na quinta (18), Leandro Hassum, 47, compartilhou nas redes sociais que foi imunizado contra a Covid-19. O humorista, que mora no estado da Flórida, nos Estados Unidos, comemorou, mas disse que continua preocupado pelos familiares que moram no Brasil.

"Estou vivendo um mix emoções", afirmou. "Muita alegria por ter conseguido me vacinar aqui nos Estados Unidos (sim, já chegou no meu grupo), mas... muito triste por saber que no meu país, que amo e onde vivo também, minha mãe já poderia se vacinar mas... não tem vacina."

"Não dá para ficar feliz por completo sabendo que tantas famílias choram seus familiares", lamentou. "Por incompetência e ineficácia de muitos. Orando muito por todos."

O humorista se une assim a um grupo cada vez maior de famosos que já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Alguns deles foram Renato Aragão, 86, no Brasil, e Barack e Michelle Obama, nos Estados Unidos.

No último dia 4, outros artistas foram imunizados contra Covid no Rio de Janeiro. A atriz Suzana Vieira, 78, foi vacinada no planetário da Gávea no Rio de Janeiro. A veterana da Globo não permitiu que o momento da vacinação fosse acompanhado pela imprensa.

O cantor e compositor, Caetano Veloso, 78, também mostrou que se vacinou. Em vídeo publicado, ele escreveu "Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose". Após receber a dose, o cantor garante: "Não é doloroso, não".

O cantor Paulinho da Viola, 78, também se imunizou, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que a cada dia tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez", publicou o artista em seu perfil do Instagram.

"Deixo aqui os meus agradecimentos àqueles que trabalham incessantemente para nos dar esperança, aos profissionais de saúde, ao SUS, ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Que mais vacinas cheguem o mais rápido possível a todos os brasileiros", completou o artista na legenda.

Em São Paulo, o humorista Ary Toledo, 83, também recebeu a vacina pelo sistema de drive-thru, no dia 3. "Vacinado, graças a Deus! Primeira dose da esperança", escreveu em seu perfil no Instagram. O comediante chegou ser internado algumas vezes, antes da pandemia, por causa de problemas nos pulmões.

O rei do futebol, Pelé, 80, compartilhou em seu Instagram que também se imunizou no dia 2. "Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", começou.

"Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros", finalizou o ex-jogador de futebol.

As apresentadoras Adriane Galisteu, 47, e Isabella Fiorentino, 43, também celebraram a vacinação de seus pais, no Instagram no dia 3. Galisteu publicou uma foto do momento em que sua mãe, Emma, toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e Fiorentino registrou o pai sendo vacinado.

"Gente, pensem no dia do alívio, que emoção. Hoje foi o dia dela, do meu grande amor, Dona Emma. Já tomou a primeira dose. Assim como outros idosos de boa parte do nosso país! E vamos seguindo com fé no pai que o inimigo cai! Saúde para todos", escreveu Galisteu.