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Brother eliminado

BBB 21: Nego Di diz que foi notificado por quebra de contrato com a Globo

O ex-participante do reality show já havia dito que suas atitudes estavam quebrando o contrato. O humorista garantiu que vai contra-atacar

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:31
"BBB 21": o humorista Nego Di conversa no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução
Eliminado do Big Brother Brasil 21 com alta rejeição, Nego Di se sentiu prejudicado pelo tratamento que recebeu da Rede Globo e criticou a emissora em entrevista à outros veículos. O ex-participante do reality show já havia dito que suas atitudes estavam quebrando o contrato, e nesta quarta-feira afirmou que recebeu uma notificação judicial.
Em entrevista ao programa Bate Boca Brasil, do Metrópole, Nego Di confirmou: "Chegou uma notificação esta semana. Eu já esperava e não tenho problema com isso", disse. "A quebra de contrato é para qualquer um dos lados e é de um milhão e meio de reais. A minha diferença para Globo é que eu não tenho um milhão e meio".
O humorista garantiu que vai contra-atacar. "O aviso dizia que vem um processo e tem as cláusulas que eu infringi, dizendo que eu concedi entrevistas em outros veículos e por revelar coisas de dentro do programa. As cláusulas de segredo são vitalícias. Eu não ia entrar com processo contra a Globo, mas já tinha advogado para me defender caso eles entrassem", afirmou.
Desgostoso com a emissora, Nego Di revelou que tem argumentos para se defender. "Estou muito afim desse processo, porque eu não tenho muito o que me tirarem, mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar".

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Uma das falhas do programa, segundo o ex-BBB, é a falta de apoio piscológico. "Não tem cláusula que permita que os caras façam uma novela da nossa vida e nos deixem desamparados. A psicóloga do confessionário não existe, é uma pessoa da produção deles. É só uma voz", garantiu.
Para ele, o programa foi conduzido para que ele fosse um vilão. "Tive que sair de carro blindado, segurança armado sem saber o que estava acontecendo, e só me falavam que ia dar tudo certo e a galera ia esquecer. Não tive apoio algum. Também tenho família e não se importaram", reclamou.
Depois da sua saída, o humorista afirma que não teve oportunidade para mostrar sua verdadeira personalidade, como aconteceu com Karol Conká e outros eliminados. "Só queria espaço para dar minha versão e não tive esse espaço, e vi a Globo dando espaço para todo mundo, me vendendo como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Agora, lutar por um espaço na Globo não vale a pena, porque as pessoas já têm opinião formada", concluiu.

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