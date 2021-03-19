Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema e Música

Marcelo Falcão lança curta-metragem para promover música com Hungria Hip Hop

Projeto teve participação de Neymar, Whindersson Nunes e Eduardo Kobra

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:22
Marcelo Falcão (à dir.) e Hungria Hip Hop
Marcelo Falcão (à dir.) e Hungria Hip Hop Crédito: Heros Cegatta/Divulgação
Marcelo Falcão, 47, lança nesta sexta-feira (19) o curta-metragem "Céu Aberto". O vídeo vem acompanhado da música homônima que ele fez em parceria com Hungria Hip Hop, 29, e que traz mensagens de esperança e superação.
"Este 'clipe-filme' é toda a realidade que eu vivi e toda a molecada de periferia deste país vive", afirma o cantor. "Minha mensagem é que você pode, sim, fazer todas as mudanças positivas na sua vida, só depende de você."
O ex-Rappa elogiou o parceiro, com quem dividiu a composição da música. "Hungria comigo nesta história é uma oportunidade de estar perto não só do meu público, mas do público mais novo também e mostrar que eu sou o mesmo Falcão, que continua abordando temas que geram desconforto na sociedade e fazendo que a molecada a cada dia acredite mais nos seus sonhos", avalia.
Hungria, por sua vez, retribuiu os afagos do colega. "Trabalhar com o Falcão, foi algo que me surpreendeu muito e superou todas as expectativas", diz. "Eu esperava que fizéssemos um bom trabalho, pois sentia que tínhamos a mesma energia, mas foi além, e sem dúvidas foi um dos trabalhos mais incríveis que fiz na vida. Além de ter realizado um sonho de moleque, que era de cantar ao lado dele, conseguimos trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de sonhos."
O filme teve três dias de gravação e foi rodado no Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, e no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A direção é de Mess Santos. "O filme conta a história de um menino que tem o sonho de se tornar jogador de futebol", adianta.
"Ele nasceu em uma comunidade e enfrenta diversas dificuldades que essa realidade impõe", explica. "Há uma passagem de tempo na história e esse garoto aparece anos depois chegando no objetivo dele. Esta ideia veio ouvindo a música que traz esperança, cada verso te inspira e motiva a seguir adiante."
Os atores que aparecem no projeto são do projeto social Nós do Morro. "Uma curiosidade interessante foi que os dois atores que escolhi são parecidos [na versão criança no Rio e do jovem em SP] e ambos têm de verdade essa vontade de jogar bola", diz o diretor. "Este trabalho está recheado de coincidências boas."
Além da trama, o " clipe-filme" traz depoimentos de pessoas que são consideradas exemplos de superação, como o jogador Neymar, o humorista Whindersson Nunes e o artista plástico Eduardo Kobra. Eles aparecem contando de forma resumida suas histórias.

Veja Também

Lana Del Rey se arrisca em novo disco, mas faz falta algum tempero

Xand Avião revê carreira na pandemia e diz que 'quantidade não é qualidade'

MC Livinho se afasta do funk e diz ser artista versátil ao lançar álbum trap

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados