Xand Avião revê carreira na pandemia e diz que 'quantidade não é qualidade'

Xand Avião durante clipe Crédito: @nara/Divulgação

Assim como aconteceu com toda a classe artística, o cantor cearense Xand Avião, 38, tem amargado preocupações e perdas na pandemia. O forrozeiro interrompeu os shows, chegou a contrair Covid e teve que demitir cerca de 50 pessoas, que ele espera recontratar assim que possível.

Até a esperança de retomar as turnês em 2021 ele está perdendo: "Na virada do ano eu me ajoelhei e pedi pela vacina. Mas pelo andar da carruagem, pelo meu porte, do Wesley Safadão, do Gusttavo Lima, acho difícil que trabalhemos esse ano. Não queria ser pessimista, mas não dará sem vacina", afirma.

Mas não foi apenas de problemas esse período sem shows. Xand diz que refletiu bastante e, quando retornar aos palcos, não pretende voltar ao ritmo de antes. Segundo ele, a ideia é frear um pouco, afinal "quantidade não é qualidade". Assim, sua média de 22 shows por mês deve ser reduzida a cerca de 12.

Ele conta que, como o ritmo frenético de antes, acabou negligenciando possibilidades de sua carreira, como os streamings de música e as redes sociais. Na pandemia, ele continuou a entregar novidades a seus fãs, mas por esses meios, o que lhe rendeu números importantes, que ele espera manter.

No Spotify, por exemplo, ele acumula mais de seis milhões de ouvintes mensais de seus hits. As duas músicas mais executadas, segundo a plataforma, são "Basta Você me Ligar - Ao Vivo", com 180 milhões de plays, e "Algo Mais (Amante) - Ao Vivo", com 98 milhões.

Já na Deezer, Xand Avião cresceu quase 115% nos últimos seis meses, na comparação com os seis meses anteriores. De acordo com a plataforma, o público que mais o ouve tem entre 26 e 45 anos (45,92%), seguido por quem tem de 18 a 25 anos (25,17%). Ele tem quase 900 mil fãs na plataforma, ou seja, pessoas que favoritaram o artista.

"Antigamente eu não tinha esses números por culpa minha. Quando tudo parou que eu fui perceber que havia uma ferramenta de longo alcance que não estava usando. Tenho uma legião de fãs e meu público está mudando. Preciso acompanhar esse movimento", destaca Avião.

O mais recente trabalho do cantor é uma versão em forró da música "Apaga a Luz", lançada do funkeiro MC Topre e sucesso no TikTok. "O ritmo de forró em uma música de funk dá um quê a mais. Fica mais interessante ainda mais acompanhada de um clipe interativo", afirma ele, que lançou a nova música no último dia 12. Veja alguns destaques da entrevista do músico à Folha de S.Paulo.

Você acaba de lançar a versão forró do hit "Apaga a Luz". O que ela tem de mais bacana? XAND-AVIÃO - A gente sempre está ouvindo o que rola pelo país e essa música viralizou. Através do meu produtor, DJ Ivis, que também está se lançando como cantor, conheci o [MC] Topre, o compositor da música. E esse cara perguntou se não tinha como gravar em outro ritmo comigo. Então fui convidado e decidimos fazer a gravação e o clipe em menos de 24 horas. Lançamento com a pegada do Xand Avião. Como foi feito o clipe em meio à pandemia? Viajei de Fortaleza até São Paulo. Desci do aeroporto, tomei um banho e filmamos. No caso a gente já tinha feito teste para Covid-19 dois dias antes, pois tínhamos feito um programa na Globo. O clipe foi todo com chroma key [fundo verde onde é possível colocar imagens]. Não gravamos todos juntos. Tem efeitos visuais, ficou bem legal. Essa música é a mais tocada no Tiktok. A versão em forró deu outra cara à melodia? O ritmo de forró feito em uma música de funk dá um quê a mais. Fica mais interessante ainda mais acompanhada de um clipe interativo. Aparecem várias pessoas dançando, mas é tudo efeito especial. Como você vê essa mescla de ritmos? Isso que me move. Tenho riqueza musical grande por ter trabalhado em rádio, fui locutor em um tempo que tocava até o que não gostava. Então, conheço e ouço pop, rock, samba. Já cantei de tudo. Gosto de passear pelo funk, sertanejo. Há pouco tempo gravei com o grupo As Baías. Gravei até bolero. Adoro beber de outras fontes. Como a pandemia tem te afetado? Bateu e está batendo forte. Não conseguimos fazer shows, só lives. O YouTube foi importante nesse período, pois eu nunca tinha usado essa plataforma como poderia. Fiz seis lives que deram o mesmo trabalho de fazer seis DVDs. Mesmo assim, nossa tecnologia avançada não substitui o calor humano com 10 mil pessoas gritando e tirando foto. Já deu um ano e um mês parado, mas sem vacina não tem como trabalhar. Perdeu muito dinheiro na pandemia? Perdi muito, porque como cantor rodo pelo país todo. Meu maior ganho é nos shows. Antes tinha a venda de discos, agora não mais. Pouca gente consome DVD. Tínhamos uma estrutura gigante com 50 pessoas empregadas, e todos perderam seus empregos [a tendência é que eles sejam recontratados após a pandemia]. Estamos tirando dinheiro de algum lugar, das economias para segurar até onde dá. Consegue fazer planos para 2021? Na virada para 2021 eu me ajoelhei e pedi pela vacina. Mas pelo andar da carruagem, os maiores cantores deverão começar a voltar lá para agosto ou setembro para shows com 100 pessoas. Pelo meu porte, do Wesley Safadão, do Gusttavo Lima, acho difícil que trabalhemos esse ano. Não queria ser pessimista, mas não dará sem vacina.