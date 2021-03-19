Lana Del Rey se arrisca em novo disco, mas faz falta algum tempero

Lana Del Rey em foto promocional do disco 'Chemtrails over the country club' Crédito: Divulgação

Lana Del Rey abre de maneira surpreendente seu novo disco. A cantora deixa de lado sua tradicional voz ingênua e doce, como se fosse uma menina de 15 anos do interior prestes a debutar, e sussurra.

Não se trata, contudo, de um cochicho discreto ao pé do ouvido -um canto no limite da respiração, seguro de si e que atravessa diversos matizes no decorrer da primeira faixa, a excelente "White Dress", para nos contar a história de uma jovem garçonete que trabalha no turno da noite usando um vestido branco e justo.

A música é também a melhor de "Chemtrails Over the Country Club", o sétimo disco -sem contar o álbum de poesia falada lançado em 2020- da cantora e compositora americana. São cinco minutos de um total de 50 em que ela mais se arrisca.

A performance inicial projeta uma sombra pelas dez faixas seguintes do disco, de forma a fazer o ouvinte procurar por mais do mesmo. Contudo, boa parte de "Chemtrails Over the Country Club" traz a tradicional lamúria entre o monótono e o sensual da artista, que a tornou admirada ou detestada por uma geração de adultos hoje se encaminhando para a meia idade.

"Chemtrails", por exemplo, soa como uma continuação do disco anterior, o indicado ao Grammy "Norman Fucking Rockwell" -um pop barroco, de ar kitsch e trágico a um só tempo, habitado pelo clichê da mulher à moda antiga, que se veste com luvas de renda e colar de pérolas e viaja num conversível pelo interior dos Estados Unidos, passando por motéis de beira de estrada.

Desde seu primeiro trabalho, em 2012, Del Rey recriou o apelo imagético da "road trip" pelos Estados Unidos, e ainda é esse universo que ela habita no disco novo, com ajuda da sonoridade do produtor Jack Antonoff, responsável pela maior parte dos instrumentos.

A fórmula da dupla, contudo, se repete no miolo do disco, tornando as faixas bastante uniformes entre si, o que pode ser encarado como a assinatura da artista ou como falta de tempero. De todo modo, Antonoff --conhecido por seu trabalho com as divas do pop Lorde e Taylor Swfit--, parece extrair a versatilidade possível da voz de Del Rey, sem usar efeitos em demasia para a ofuscar.

Outro bom momento do disco é "Dark But Just a Game", em que a voz da cantora lembra de passagem Beth Gibbons, do Portishead, e o instrumental também remete ao clima relaxado e viajante do grupo de Bristol. "Enquanto o mundo todo está louco/ nós estamos nos chapando no estacionamento/ Enquanto o mundo todo está louco/ estamos nos beijando no estacionamento", canta ela.