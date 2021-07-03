Rafa Kalimann e capixaba Daniel Caon terminam namoro

O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram

Acabou o amor entre Rafa Kalimann e Daniel Caon, conforme a assessoria da influenciadora confirmou à Quem na manhã deste sábado (3).

Apesar de não estarem mais juntos, os dois ainda se seguem nas redes sociais e também não apagaram as fotos em que estão juntos na web. A última publicação do casal foi no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, além de um vídeo que o cantor capixaba postou no dia 18 para falar de seu sucesso no YouTube, do qual Rafa participou.