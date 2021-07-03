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Acabou o amor!

Rafa Kalimann e capixaba Daniel Caon terminam namoro

Os dois ficaram pouco mais de oito meses juntos e assessoria da influenciadora confirmou à Quem que ela e o cantor do Espírito Santo não estão mais juntos

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2021 às 10:29
O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann
O cantor Daniel Caon e a influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o amor entre Rafa Kalimann e Daniel Caon, conforme a assessoria da influenciadora confirmou à Quem na manhã deste sábado (3). 
Apesar de não estarem mais juntos, os dois ainda se seguem nas redes sociais e também não apagaram as fotos em que estão juntos na web. A última publicação do casal foi no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, além de um vídeo que o cantor capixaba postou no dia 18 para falar de seu sucesso no YouTube, do qual Rafa participou. 

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O pedido de namoro que Caon elaborou para a então amada foi um dos pontos altos do relacionamento, que começou há pouco mais de 8 meses. Na ocasião, o artista fez um jantar romântico e preparou até um foguetório só para ouvir o "sim" da ex-BBB. 

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