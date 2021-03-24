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Rafa Kalimann diz que aconselhou Rodolffo a estar aberto a aprender no BBB

Ex-mulher do sertanejo acredita que ele errou, mas entendeu o erro

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:33

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:33
Rodolffo Matthaus com a ex-mulher Rafa kalimann
Rodolffo Matthaus com a ex-mulher Rafa kalimann Crédito: Instagram/fcrafakerodolffo
A modelo e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, revelou que deu alguns toques para o ex-marido e participante do BBB 21 Rodolffo. "Falei para ele ser ele mesmo, mas para ter muito cuidado e estar aberto a aprender", disse ela no Encontro com Fátima Bernardes.
A experiência de ter chegado à final do BBB 20 fez com que ela tivesse bons conselhos a passar. "Eu sabia que teria situações que ele iria aprender porque iria sair da zona de conforto dele, sairia daquele ciclo e conviveria com outras pessoas. É um momento de aprender muito", continuou. "Eu aprendi muito e não tem ninguém que passe ali e não viva isso."
A influenciadora comentou sobre a polêmica do sertanejo com Fiuk, que foi um dos motivos para Gil indicar Rodolffo ao Paredão. "Eu vi uma conversa que ele teve com Fiuk. Acho que ele entendeu o erro. Fiquei feliz que reconheceu isso e que ele pediu desculpas para o Fiuk", disse.
Na opinião de Rafa, os erros do ex-marido, com quem permanece amiga, podem servir para ele crescer no jogo e como pessoa. "Acho que é isso mesmo, funciona para nossa vida também, entender onde estão nossas falhas e tentar reconhecer isso, pedir desculpas e entender o que está errado para aprender", completou a influenciadora. Ela disse enxergar Juliette e Camilla de Lucas como finalistas.
Fátima Bernardes, então, perguntou se Kalimann acreditava que as pessoas poderiam mudar dentro do programa. "Isso funciona aqui fora também. Dá tempo em questão de Paredão, no jogo, em reconhecimento, sendo sincero e colocando aquilo para fora. Acho que sempre dá tempo", finalizou a ex-BBB.

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