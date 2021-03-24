Rafa Kalimann diz que aconselhou Rodolffo a estar aberto a aprender no BBB

Rodolffo Matthaus com a ex-mulher Rafa kalimann Crédito: Instagram/fcrafakerodolffo

A modelo e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, revelou que deu alguns toques para o ex-marido e participante do BBB 21 Rodolffo. "Falei para ele ser ele mesmo, mas para ter muito cuidado e estar aberto a aprender", disse ela no Encontro com Fátima Bernardes.

A experiência de ter chegado à final do BBB 20 fez com que ela tivesse bons conselhos a passar. "Eu sabia que teria situações que ele iria aprender porque iria sair da zona de conforto dele, sairia daquele ciclo e conviveria com outras pessoas. É um momento de aprender muito", continuou. "Eu aprendi muito e não tem ninguém que passe ali e não viva isso."

A influenciadora comentou sobre a polêmica do sertanejo com Fiuk, que foi um dos motivos para Gil indicar Rodolffo ao Paredão. "Eu vi uma conversa que ele teve com Fiuk. Acho que ele entendeu o erro. Fiquei feliz que reconheceu isso e que ele pediu desculpas para o Fiuk", disse.

Na opinião de Rafa, os erros do ex-marido, com quem permanece amiga, podem servir para ele crescer no jogo e como pessoa. "Acho que é isso mesmo, funciona para nossa vida também, entender onde estão nossas falhas e tentar reconhecer isso, pedir desculpas e entender o que está errado para aprender", completou a influenciadora. Ela disse enxergar Juliette e Camilla de Lucas como finalistas.