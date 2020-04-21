'Quero continuar somente cantando', diz Donatto, que se aventura na música

O cantor e ator Donatto lança sua nova música, "Hype" Crédito: Universal Music/Divulgação

Com certeza, você deve ter visto Donatto Veríssimo, mas pode chamar apenas de Donatto, interpretando o nerd "cabeça" Samuca, do sucesso teen "Chiquititas", exibido pelo SBT em 2013.

O tempo passou e o guri, agora com 18 anos, virou um homem estiloso, com pinta de badboy e, provando a sua versatilidade artística, ingressou no mundo da música cantando e compondo ao lado de cantores famosos do cenário pop.

O rapaz trabalhou ao lado de Anitta, em seu projeto "Anittinha", para o Gloob; esteve ao lado de Belo e PK, na música Indomável, além de ser um dos compositores e arranjador de Envolvente, sucesso na voz de Buchecha.

O ex-astro mirim também dividiu projetos com Kevin O Chris, Lexa, Lucas e Orelha, Ludmilla, Mc Rebecca, Mc Duduzinho, Mc Zaac, Nego do Borel e UM44K, só para citar algumas parcerias.

Após produzir o seu primeiro EP, "Mixtape", lançado em novembro do ano passado, Donatto lançou há duas semanas a música "Hype", em uma parceria com os músicos PK e Guiggow. A faixa, já disponível nas redes sociais e nas plataformas de download, contou com quase 700 mil visualizações em menos de uma semana no Youtube.

"Eu e PK trabalhamos juntos pela primeira vez, em 2019, em 'Indomável'. Foi uma experiência nova, totalmente diferente e incrível. Desde então, repetimos a parceria algumas vezes, como os arranjos de 'Quando a Vontade Bater', e outras obras, como 'Vem e Abusa'. Começamos a criar um vínculo profissional e, hoje em dia, temos várias composições", diz Donatto, em entrevista ao "Divirta-se" para falar da nova música, um hip-hop com sintetizadores eletrônicos que possui potencial para repetir o sucesso de sua última faixa, "Só Você".

A balada, lançada há cerca de três meses, já acumula quase nove milhões de acessos nas redes sociais e contou com a participação da ex-namorada do cantor, a atriz Gabriella Saraivah (também integrante de "Chiquititas"), no videoclipe.

Abaixo, leia trechos do bate-papo com Donatto.

Como você define "Hype"? A parceria com PK e Guiggow funcionou? Guiggow é um irmão, pois já compomos juntos há mais de dois anos. "Hype" foi um desses trabalhos, uma espécie de xodó para mim (risos). Quando o PK aceitou fazer uma participação especial, quase não acreditei. É um "som" que gosto muito, uma música que me toca. (Na foto abaixo, Donatto, PK e Giggow nos bastidores da gravação de "Hype")

"Hype" é um hip-hop com sintetizadores eletrônicos. Normalmente, esse é um estilo de música que agrada em cheio aos adolescentes. Esse é o seu público alvo? Penso que a música consegue agradar a um público bem mais amplo. "Hype" é para quem gosta de hip-hop, independente da idade. Quer um exemplo? A minha avó ouviu e curtiu pra valer (risos). Só me disse: "não entendi nada das gírias que vocês falaram" (risos). Na verdade, o que importa é que ela foi tocada pelo som, entende? Você é bem versátil, pois atua como compositor, cantor e instrumentista. Quais suas referências no mundo da música? São ecléticos também? No Brasil, são bem ecléticas, sim: Elis Regina, Caetano Veloso, Marisa Monte e Cássia Eller, são alguns nomes bem marcantes. Tenho uma educação musical totalmente fora da minha época ou dos padrões para minha idade. No exterior, gosto muito do Daniel Caesar e da Alicia Keys. Hype vai fazer parte de um EP? Como está sendo preparado o lançamento off-redes sociais? Então, a música representa o início dos meus trabalhos musicais em 2020. Estou com uma série de projetos engatilhados, como novas músicas e outras participações especiais. Não posso adiantar muito (risos), mas tem coisas boas demais por vir... Seu primeiro EP, Mixtape, lançado no final de 2019, fez sucesso, especialmente a música Só Você, que conta com quase nove milhões de acessos no Youtube. Esperava tamanha repercussão? Cara, eu não costumo criar muitas expetativas, até para não me frustrar. "Só Você" foi trabalhada de forma totalmente inesperada, pois contou com a força das redes sociais. Foi lançado uma prévia no Youtube, no primeiro semestre do ano passado. Em junho, já tinha viralizado até pelo twitter e pelo WhatsApp. Pensei logo: "não podemos perder a oportunidade de usar essas ferramentas para apresentar o meu trabalho" (risos). Deu supercerto.

Por falar em oportunidades, como trabalhar e manter contato com os fãs em tempo de quarentena? Amo estar próximo das pessoas e conversar. Posso passar as madrugadas conversando com os meus fãs (risos). Gosto desse contato. Trabalho a noite e acho superespecial dividir isso com eles. Vivo postando vídeos para os meus seguidores de madrugada (risos). Você fez sucesso por interpretar o Samuca, de "Chiquitas". Ainda mantém contato com o elenco da novela? É reconhecido pelos fãs? Ainda mantenho contato com todo o elenco. Falamos muito sobre nossas carreiras e temos o mesmo sentimento: "Chiquititas" foi mais que um trabalho. Víamos como uma espécie de continuação da nossa família. Todo mundo era moleque na época e acompanhamos muita gente crescer, pois as gravações duraram três anos. E, sim (risos): como a novela reprisa direto, ainda sou muito reconhecido pelos fãs e parado nas ruas. Até a minha mãe é apaixonada. Ele revê sempre e até hoje me liga para comentar as cenas que gravei há quase oito anos (risos). Incrível isso (mais risos).

Donatto ficou famoso na telinha após viver o nerd Samuca, em "Chiquititas" Crédito: SBT/Divulgação