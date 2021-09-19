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Ansiedade

Projota fala como superou fase difícil que o fez engordar 15 quilos

A mudança do visual, que inclui cortar o cabelo no salão, a primeira vez desde a pandemia, é vista por ele como um divisor da fase ruim para essa nova etapa que ele está começando a viver

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 10:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 set 2021 às 10:23
BBB 21: Projota é eliminado no paredão contra Pocah e Thaís
BBB 21: Projota é eliminado no paredão contra Pocah e Thaís Crédito: TV Globo/Reprodução
SÃO PAULO - Projota, 35, fez um longo desabafo falando das dificuldades que viveu no último ano. O cantor e ex-BBB falou sobre a morte da avó, Lourdes, em junho, a quem chama de mãe, e também do ganho de peso e da importância da família para ressignificar o momento emocionalmente difícil que estava vivendo.
"Dizem que o que não mata, engorda! Pois eu ganhei 15 quilos. Por ansiedade, angústia, medo, não sei. Mas eu respeitei meu tempo, nem falo muito sobre isso aqui, preferi falar na minha arte e fiz um álbum sobre isso. Me grudei no que mais me faz bem, minha família", compartilhou o rapper no Instagram Stories na noite deste sábado (18).

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"Até que um dia eu despertei novamente! Comecei a me cuidar, correr, me alimentar melhor, e sigo agora no rumo da busca da minha melhor forma novamente, estou no caminho, me respeitando e indo no meu ritmo", esclareceu Projota, que falou também sobre o novo corte de cabelo. A mudança do visual é vista por ele como um divisor da fase ruim para essa nova etapa que ele está começando a viver.
"Depois de dois anos sem cortar o cabelo direito por conta da pandemia, eu fui hoje! Porque agora eu estou bem! Porque eu me sinto pronto pra outra! E eu fiz até um risco no cabelo que eu nunca tinha feito, e para você pode não ser grande coisa, mas para mim representa que risquei o principal item da minha lista de tarefas pra esse ano, e esse item dizia: SUPERA! Amo vocês! Foco, Força e Fé sempre!", finalizou.
Projota postou fotos do novo corte e ganhou elogios do ex-BBB Arthur Picoli e da mulher, Tâmara Contro. "Cabelinho na régua está demais, te amo seu maravilhoso", escreveu a atriz e influenciadora digital, com quem o músico tem uma filha: Marieva, de apenas um aninho.

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