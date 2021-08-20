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"Não aguento mais ver pessoal reclamando de vacina", diz Arthur Picoli

Ex-BBB desabafou sobre desinformação das pessoas nas redes sociais quanto à vacinação contra a Covid-19

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2021 às 11:30
O ex-BBB Arthur Picoli
O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli usou as redes sociais para desabafar sobre a desinformação do público quanto a vacinação contra a Covid-19. Imunizado com a segunda dose há uma semana, o capixaba se revoltou com pessoas que ainda selecionam o tipo de imunizante a se receber.
"Eu não aguento mais ver pessoal reclamando de vacina… Meus filhos, a gente toma caldo de cana feito no motor de kombi kkkk", escreveu no Twitter, na última quarta-feira (18).
O post gerou muita interação de fãs dizendo que não esperavam a hora de serem imunizados. "Nem eu Thurys! Fiquei louca qnd no dia que fui tomar um povo perguntando qual estavam aplicando. Eu gritei logo 'Homi vacina boa, é vacina aplicada', disse uma seguidora.
No dia seguinte, após ver outros comentários gerados pela postagem, ele voltou a falar da importância da vacinação e explicou que a vacina é intramuscular. "Genteeeee, a vacina é INTRAMUSCULAR, não é INTRAVENOSA não. Antes de irem falar besteira em postagens por aí, entendam a diferença das duas. Intramuscular: aplicada no músculo / Intravenosa: aplicada na veia", publicou.

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