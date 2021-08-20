"Não aguento mais ver pessoal reclamando de vacina", diz Arthur Picoli

O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli usou as redes sociais para desabafar sobre a desinformação do público quanto a vacinação contra a Covid-19. Imunizado com a segunda dose há uma semana, o capixaba se revoltou com pessoas que ainda selecionam o tipo de imunizante a se receber.

"Eu não aguento mais ver pessoal reclamando de vacina… Meus filhos, a gente toma caldo de cana feito no motor de kombi kkkk", escreveu no Twitter, na última quarta-feira (18).

Eu não aguento mais ver pessoal reclamando de vacina…



Meus filhos, a gente toma caldo de cana feito no motor de kombi kkkk — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) August 18, 2021

O post gerou muita interação de fãs dizendo que não esperavam a hora de serem imunizados. "Nem eu Thurys! Fiquei louca qnd no dia que fui tomar um povo perguntando qual estavam aplicando. Eu gritei logo 'Homi vacina boa, é vacina aplicada', disse uma seguidora.

Nem eu Thurys ??‍♀️??‍♀️??‍♀️ fiquei louca qnd no dia que fui tomar um povo perguntando qual estavam aplicando. Eu gritei logo "Homi vacina boa, é vacina aplicada crl" — • Ray (@rayprindoagrest) August 18, 2021

No dia seguinte, após ver outros comentários gerados pela postagem, ele voltou a falar da importância da vacinação e explicou que a vacina é intramuscular. "Genteeeee, a vacina é INTRAMUSCULAR, não é INTRAVENOSA não. Antes de irem falar besteira em postagens por aí, entendam a diferença das duas. Intramuscular: aplicada no músculo / Intravenosa: aplicada na veia", publicou.