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Príncipe William diz que deseja conhecer o Brasil

Duque falou sobre o assunto ao responder perguntas de internautas no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 10:50

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:50

Príncipe William
Príncipe William Crédito: Reprodução/Instagram
O príncipe William, 39, surpreendeu na manhã desta sexta (15) ao responder perguntas de seguidores no Instagram. Em um dos questionamentos, um seguidor o convidou para vir ao Brasil, e o duque de Cambridge afirmou que "adoraria".
"Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Dani Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico", disse William em referência ao projeto Earthshot Prize, premiação lançada por ele para reconhecer pessoas e iniciativas que tentam salvar o planeta.
O objetivo principal do duque ao conversar com os internautas era justamente falar sobre a iniciativa. Das 11 perguntas selecionadas para serem respondidas por ele, sete eram sobre o assunto.
Mas, além do convite para vir ao Brasil, tiveram outras interações divertidas, como um seguidor que perguntou se unicórnios são reais. William deu risada e disse que a filha dele, a princesa Charlotte, responderia que eles são reais sim. "Obviamente, é um segredo e eu não posso comentar", brincou.
Em entrevista ao programa Newscast, da BBC, o duque e segundo na linha de sucessão ao trono britânico criticou a atual corrida espacial e o ímpeto de promover o turismo espacial. "Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver".
"Acho que, em última instância, foi isso que me convenceu dessa ideia [do Earthshot Prize] -é realmente crucial focar neste [planeta], em vez de desistir e ir para o espaço experimentar e pensar em soluções para o futuro."

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