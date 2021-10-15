Príncipe William diz que deseja conhecer o Brasil

Príncipe William Crédito: Reprodução/Instagram

O príncipe William, 39, surpreendeu na manhã desta sexta (15) ao responder perguntas de seguidores no Instagram. Em um dos questionamentos, um seguidor o convidou para vir ao Brasil, e o duque de Cambridge afirmou que "adoraria".

"Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Dani Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico", disse William em referência ao projeto Earthshot Prize, premiação lançada por ele para reconhecer pessoas e iniciativas que tentam salvar o planeta.

O objetivo principal do duque ao conversar com os internautas era justamente falar sobre a iniciativa. Das 11 perguntas selecionadas para serem respondidas por ele, sete eram sobre o assunto.

Mas, além do convite para vir ao Brasil, tiveram outras interações divertidas, como um seguidor que perguntou se unicórnios são reais. William deu risada e disse que a filha dele, a princesa Charlotte, responderia que eles são reais sim. "Obviamente, é um segredo e eu não posso comentar", brincou.

Em entrevista ao programa Newscast, da BBC, o duque e segundo na linha de sucessão ao trono britânico criticou a atual corrida espacial e o ímpeto de promover o turismo espacial. "Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver".