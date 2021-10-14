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Brad Pitt recebe alerta de evacuação de sua casa por incêndio florestal

Propriedade do ator fica no Condado de Santa Bárbara, na Califórnia

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 09:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 09:37
O ator Brad Pitt
O ator Brad Pitt Crédito: Reprodução/Instagram @nerd.break
O ator Brad Pitt, 57, recebeu uma notificação de alerta de evacuação de sua casa de praia localizada no Condado de Santa Bárbara, na Califórnia. O motivo é um incêndio florestal próximo à residência.
Segundo o Mirror, o local foi incluído na zona de alerta de evacuação e isso significa que há risco potencial de vida e danos materiais.
As chamas começaram na tarde de segunda-feira (11) e até a noite de quarta-feira (13) já tinham se alastrado pelo equivalente a 60 mil metros quadrados. Os fortes ventos fizeram com que o fogo ganhasse velocidade e dificultasse o trabalho das equipes de bombeiros.
Pitt não costuma ficar muito tempo na casa e aproveita para emprestar a propriedade para amigos e outros familiares. O casarão foi comprado no começo dos anos 2000 quando ele ainda namorava Jennifer Aniston, 52. Por uma questão afetiva, ele não quis se desfazer do local.
De acordo com a publicação, outra casa de alguém famoso corre risco: a do ex-presidente Ronald Reagan (1911-2004). Seu Rancho Del Cielo recebeu ordens de evacuação.
Propriedade atual da Young America's Foundation, a fundação disse que "os carros de bombeiros estão na propriedade e um retardador de fogo será pulverizado ao redor das estruturas. A YAF está trabalhando com equipes de emergência locais para fornecer acesso a dois lagos".
Enquanto isso, sua ex-mulher, Angelina Jolie, 46, foi vista novamente com seu primeiro ex-marido, o ator Jonny Lee Miller, 48, em um jantar em Beverlly Hills, nesta segunda-feira (11), segundo o jornal Daily Mail. O encontro do ex-casal trouxe à tona os rumores de que os dois teriam uma possível reconciliação amorosa.
Após o jantar, Jolie foi embora no banco do passageiro enquanto Miller dirigia o carro. Esta é a segunda vez que os artistas se encontram e levantam rumores de uma possível paixão, já que os dois nunca deixaram de ser amigos. Em meados de junho, a atriz foi vista visitando o apartamento do ator em Nova York, junto de seu filho Pax, 17.

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