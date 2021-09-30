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Cinema

Brad Pitt e George Clooney vão estrelar filme com diretor de 'Homem-Aranha'

Produção ainda não possui título ou data de estreia

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2021 às 16:09
O ator George Clooney no tapete vermelho do Festival Internacional de Veneza
O ator George Clooney no tapete vermelho do Festival Internacional de Veneza Crédito: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
Os atores George Clooney, 60, e Brad Pitt, 57, irão estrelar um longa-metragem dirigido e roteirizado por Jon Watts, de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar". A produção ainda não tem título e será feita para o Apple Studios.
Segundo o site Deadline, o filme também prevê um lançamento nos cinemas. A trama se concentra em dois corretores que foram designados para o mesmo trabalho. Os concorrentes para produzir o filme incluíam Sony, Lionsgate, Annapurna, MGM, Universal, Warner Bros, Apple, Netflix e Amazon.
Clooney e Pitt já haviam trabalhado juntos no filme "Onze Homens e Um Segredo" (2001) e fizeram história, e também estiveram juntos na comédia dos irmãos Ethan e Joel Coen "Queime Depois de Ler" (2008). O filme com a dupla é a mais recente adição a uma crescente linha de filmes da Apple Studios.
"Emancipação", dirigido por Antoine Fuqua, estrelado e produzido por Will Smith, e o longa-metragem de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, também estão no horizonte.
Clooney atualmente está dirigindo Ben Affleck e Tye Sheridan em "The Tender Bar" para o Amazon Prime. O filme está marcado para estrear em 17 de dezembro. Watts dirigiu os três filmes mais recentes do Homem-Aranha, incluindo o novo filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

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