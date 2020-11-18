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George Clooney conta que deu 1 milhão de dólares a 14 melhores amigos

Segundo amigo à época, o ator chamou todos para um jantar e os surpreendeu com a quantia em dinheiro, que estava dentro de malas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:25

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:25

O ator George Clooney
O ator George Clooney Crédito: Reprodução/Instagram @lateclapatagonia
George Clooney, 59, disse em entrevista à revista GQ que deu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,34 milhões) de presente para cada um de seus 14 melhores amigos em 2013. A história, que já havia sido divulgada por um dos felizardos do círculo íntimo do ator, nunca havia sido confirmada por ele.
Em 2017, Rande Gerber, o melhor amigo de Clooney, contou o caso em entrevista ao canal americano MSNBC. Segundo afirmou à época, o ator chamou todos para um jantar e os surpreendeu com a quantia em dinheiro, que estava dentro de malas.
À GQ, Clooney explicou por que teve essa atitude. "Eu era solteiro. Todos nós estávamos envelhecendo. Eu tinha 52 anos ou algo assim. E a maioria dos meus amigos é mais velha do que eu", contou. "E pensei, o que eu tenho são esses caras que, ao longo de um período de 35 anos, me ajudaram de uma forma ou de outra."
"Eu dormi em seus sofás quando estava quebrado", continuou. "Eles me emprestaram dinheiro quando eu estava sem dinheiro. Eles me ajudaram quando precisei de ajuda ao longo dos anos."
"E eu os ajudei ao longo dos anos. Somos todos bons amigos", disse. "E eu pensei, você sabe, sem eles eu não tenho nada disso. E estamos todos muito próximos, e eu pensei basicamente que se eu fosse atropelado por um ônibus, eles estavam todos no testamento. Então, por que diabos estou esperando ser atropelado por um ônibus?"
Para despistar o fato de que estava com todo aquele dinheiro em espécie, ele disse que usou uma van velha para fazer o transporte. Só quem ficou sabendo foi o assistente dele e "alguns seguranças que estavam se cagando".

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"Eu comprei 14 bolsas Tumi, e então coloquei US$ 1 milhão, em dinheiro, o que não é tanto quanto você pensa, em termos de peso, nessas bolsas", afirmou.
No dia seguinte, foi a hora de fazer a surpresa. "Eu apenas segurei um mapa e apontei para todos os lugares que pude ir no mundo e todas as coisas que pude ver por causa deles", contou. "E eu disse: 'Como você retribui isso para as pessoas?'. E eu disse: 'Oh, bem: que tal US$ 1 milhão?'."
Ele disse que, na época, tinha acabado de conhecer Amal, com quem se casou em 2014, mas os dois ainda não namoravam. Muito menos passava pela cabeça dele ter uma família. "Isso foi no dia 27, 28 de setembro", lembrou. "Um ano depois, no dia 27 de setembro, por acaso, foi o dia em que me casei."

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