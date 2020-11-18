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Falha em reportagem

Bonner interrompe Jornal Nacional para 'arrumar a casa' após pane

Na sequência, houve outra reportagem sobre incêndio, mais uma sobre chuva de granizo, o boletim meteorológico com Anne Lottermann
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:18

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:18

William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do Jornal Nacional (Globo)
William Bonner e Renata Vasconcellos na bancada do Jornal Nacional (Globo) Crédito: Globo/João Cotta
William Bonner e Renata Vasconcellos tiveram de interromper o Jornal Nacional desta terça-feira (18) em razão de uma pane que impediu a exibição de uma reportagem sobre a exportação de madeira extraída legalmente, com facilitação do governo federal. O apresentador chegou a pedir um intervalo para "arrumar a casa" e resolver o problema técnico.
O problema começou logo depois de anunciar que "documentos mostram que uma ação do governo federal brasileiro facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente". A reportagem não entrou na tela e Bonner ficou no vácuo.
Renata tentou salvar a situação, mas se perdeu: "Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem... Bom, depois da reposta do Palácio do Planalto?", ela pergunta a ele, em tom de consulta.
"Não", reagiu Bonner. "Eu vou perguntar pra técnica qual reportagem nós vamos chamar agora".
Seguiu-se novo vácuo.
"Alô, técnica?" replicou Renata
Bonner continuou: "Tá. Nós vamos seguir então. Nós tivemos um problema técnico aqui e por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de chamar aqui."

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Na sequência, houve outra reportagem sobre incêndio, mais uma sobre chuva de granizo, o boletim meteorológico com Anne Lottermann. Finalmente com o foco de volta à bancada, o problema não se mostrava sanado, a ponto de Bonner avisar ao público que iria chamar o intervalo "para que possamos, daqui a pouquinho", exibir a reportagem. "Enquanto isso, a gente vai arrumando a casa aqui e vai se livrando desse problema técnico que impediu a exibição da reportagem que nós chamamos".
Intervalo consumado e, na volta, enfim, a questão se mostrou resolvida. "Agora sim", avisou Bonner, visivelmente aliviado.

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