Brad Pitt entra na Justiça contra Angelina Jolie: 'Vingativa'

Brad Pitt e Angelina Jolie na estreia do filme "World War Z", em Paris Crédito: OLIVIER BORDE/Bestimage/Honopix/Folhapress

Brad Pitt, 57, está movendo um processo contra Angelina Jolie, 46, por tentar tirá-lo de um acordo de venda das ações de um vinhedo do ex-casal, o Chateau Miraval, na França. No processo, ele diz que ela é "vingativa" e a culpa de "obstrução sistemática", segundo o tabloide Daily Mail.

Segundo o processo, o vinhedo é de propriedade da Quimicum, empresa em que Pitt detém 60% , por meio de sua outra empresa Mondo Bongo, enquanto Jolie detinha 40 por cento através de sua empresa, Nouvel.

Jolie possui possui 40% das ações da Quimicum. Mas três anos antes da separação, o ator igualou o poder dos dois como acionistas, transferindo 10% das ações da Mongo Bongo para a Nouvel.

O ator alega que Jolie está tentando lucrar com a "incrível quantidade de trabalho, tempo e dinheiro" investida por Pitt e seus parceiros de negócios no crescimento da marca.

"Vale a pena mencionar que, nos últimos quatro anos, a Nouvel [empresa de Jolie] não agiu no melhor interesse da Quimicum, atrasando sistematicamente a aprovação das contas anuais e a renovação do administrador", diz o processo.

A vinícola já foi considerada o refúgio do casal. Eles se conheceram no local no set de "Sr. e Sra Smith" (2004), quando Pitt ainda era casado com Jennifer Anniston. Agora, a vinícola é mais uma propriedade que o casal disputa no divórcio. De acordo com a ação judicial, o vinhedo está avaliado em mais de 140 milhões de euros (R$ 870 milhões).

Em julho, Jolie havia entrado na Justiça para encerrar todas as parcerias comerciais que ainda tem com seu ex-marido. Segundo o TMZ, a estrela de Hollywood quer desvincular do ator o mais rápido possível.

Uma das sociedades que ela quer desfazer é da vinícola francesa que pertence aos dois. O TMZ afirma que os advogados de Pitt gostariam de realizar o processo de forma amigável, sem envolver a Justiça nisso.

Porém, Jolie quer acelerar a compra da vinícola e entrou com uma petição dia 6 de julho solicitando que um juiz removesse a ordem de restrição temporária de seus bens, sendo colocada em prática quando o divórcio foi encaminhado.

Essa prática é comum na Justiça norte-americana e impede que as partes envolvidas façam decisões financeiras que possam prejudicar o outro durante o processo de separação. Apesar de estarem legalmente divorciados desde 2018, Jolie e Pitt ainda não chegaram a um acordo sobre seus bens e a custódia dos filhos.

O pedido da atriz aconteceu após uma pessoa se interessar em comprar a propriedade. "Depois de todos esses anos tentando se livrar de ser parceria de negócios de seu ex-marido em termos financeiros aceitáveis, a Sra. Jolie está extremamente desejosa de fechar o acordo pendente para a venda de Nouvel, LLC", disseram os advogados de Jolie.