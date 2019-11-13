Princesa Vitória, herdeira da Suécia, sofre de doença rara e desabafa

A princesa Vitória Ingrid Alice Desidéria, da Suécia Crédito: Reprodução/Instagram @princessvictoriaofsweden

Muita gente não sabe que a herdeira do trono da Suécia, a princesa Vitória, de 42 anos, sofre de um distúrbio raro que às vezes a faz ter uma chamada cegueira de feições, caracterizada pela dificuldade de reconhecer rostos e nomes. A prosopagnosia, como foi batizada a doença, acomete uma a cada 50 pessoas no mundo em diferentes graus de intensidade.

A princesa, no entanto, não tem problemas para falar do assunto. Mas, em recente entrevista, desabafou sobre sua condição. "Trabalho extra", disse ela, ao se referir ao fato de ter que pensar duas, três ou até várias vezes olhando para alguém para conseguir reconhecê-la, mesmo que a tenha visto há poucos dias.