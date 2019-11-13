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Prosopagnosia

Princesa Vitória, herdeira da Suécia, sofre de doença rara e desabafa

Vitória, filha da rainha Silvia, da Suécia, sofre de prosopagnosia, uma doença rara que acomete uma a cada 50 pessoas no mundo, aproximadamente; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:39

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:39

A princesa Vitória Ingrid Alice Desidéria, da Suécia Crédito: Reprodução/Instagram @princessvictoriaofsweden
Muita gente não sabe que a herdeira do trono da Suécia, a princesa Vitória, de 42 anos, sofre de um distúrbio raro que às vezes a faz ter uma chamada cegueira de feições, caracterizada pela dificuldade de reconhecer rostos e nomes. A prosopagnosia, como foi batizada a doença, acomete uma a cada 50 pessoas no mundo em diferentes graus de intensidade. 
A princesa, no entanto, não tem problemas para falar do assunto. Mas, em recente entrevista, desabafou sobre sua condição. "Trabalho extra", disse ela, ao se referir ao fato de ter que pensar duas, três ou até várias vezes olhando para alguém para conseguir reconhecê-la, mesmo que a tenha visto há poucos dias. 

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Vitória, que é semi-brasileira (a mãe de Vitória, a rainha Silvia, é filha de uma brasileira), também disse que ela tem conseguido cumprir suas tarefas reais apesar da doença rara. Por poder ser hereditário o distúrbio, a princesa só fica de olho no comportamento dos filhos, Estelle, de 7 anos, e Oscar, de 3 anos, para detectar quaisquer anomalias. 

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