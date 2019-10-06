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Rock in Rio

Pedro Scooby perde show de Anitta e confessa que 'separação machuca'

O surfista vive um affair com a modelo Cinthia Dicker

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 08:31

Publicado em 

06 out 2019 às 08:31
O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
FOLHAPRESS - O surfista Pedro Scooby, 31, chegou da Espanha neste sábado (5) e foi direto curtir o Rock in Rio, mas acabou perdendo o show da ex-namorada, Anitta, 26, que se apresentou no palco Mundo.
"Escutei a apresentação do carro e a galera gritando. Todos os comentários que ouvi até agora sobre o show dela foram incríveis", disse ele a jornalistas, durante uma passagem relâmpago pelo camarote Doritos.
O surfista, que vive um affair com a modelo Cinthia Dicker, 32 –a mesma que foi vista na Cidade do Rock curtindo o show do Red Hot Chilli Peppers agarradinha com o ator Felipe Roque, 32, no último dia 3– disse que provavelmente vai encontrar com ela esta noite. O ex de Anitta, no entanto, ressalta que acabou de terminar seu namoro e que não tem compromisso com ninguém atualmente.

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Ele declara também que ficou triste com o término da relação com a poderosa, e garante que torce pelo sucesso dela.
"Eu era namorado da Larissa e sou um cara que continua torcendo muito pela carreira da Anitta. Acho que ela vai brilhar muito pela frente e orgulhar o Brasil mundo afora. A gente torce sempre. [...] Toda separação machuca, mas estou bem, trabalhando, viajando. Sou um cara muito de bem com a vida que não tem tempo de ficar pensando em tristeza."

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