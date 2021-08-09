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Ousada

'Pediria em casamento', afirma Ana Maria Braga ao dar cantada ao vivo em Thiago Oliveira

Apresentadora elogiou beleza do apresentador do Esporte Espetacular

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2021 às 13:10
O repórter e apresentador Thiago Oliveira
O repórter e apresentador Thiago Oliveira Crédito: Divulgação/TV Globo
Um momento inusitado chamou a atenção no Mais Você (Globo) desta segunda-feira (9). Ana Maria Braga, 72, elogiou a beleza do repórter e apresentador Thiago Oliveira, 37, e o deixou tímido.
Oliveira fez a sua última participação no programa matinal para falar sobre as Olimpíadas de Tóquio e Ana rasgou palavras carinhosas. Com direito até a proposta ousada.
"Antes de você ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático que eu adoro receber aqui. Me considero sua amiga, quero muito te receber mais vezes aqui. Se eu tivesse uns aninhos a menos, iria te pedir em casamento", disse Ana.
O apresentador do Esporte Espetacular agradeceu, mas se mostrou encabulado por não esperar tais elogios. "É um grande prazer estar aqui sempre. Qualquer coisa que precisar, é só gritar."
Nas redes sociais, o assunto rendeu. "Tem bom gosto", escreveu uma internauta. "Mas ele é um gato mesmo, Deus não me dá um desses porque não saberia como conciliar", disse outra.
"Até eu caso", escreveu um seguidor. "Quem não casaria? O ancora mais gato da TV Globo. Todo dia ele no JH falando com a Maju e eu passando mal", postou um outro internauta.
Recentemente, o empresário francês Johnny Lucet, 57, ex-marido de Ana, contou que se surpreendeu com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano e afirma que desde então Ana teria se afastado dele.
"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho", disse o empresário ao jornal Extra.
Ele diz que ficou confuso ao ver notícias sobre o término nas mídias, mas afirmou que continuava casado com a comunicadora. "Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher". Ao longo da entrevista, ele também negou que teria maltratado funcionários de Ana Maria Braga.
Procurada na ocasião, a assessoria de Ana Maria Braga informou que a apresentadora não comenta sobre sua vida pessoal.

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