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Ana Maria Braga tira férias e curte calor em praias da Bahia

Apresentadora do 'Mais Você' aparece com filho, nora e um dos netos durante viagem para Barra Grande

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 14:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jul 2021 às 14:34
A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, curtindo férias no litoral baiano
A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, curtindo férias no litoral baiano Crédito: Instagram/@anamaria16
Depois de vencer recentemente a covid-19 e ficar fora do ar por duas semanas, Ana Maria Braga decidiu tirar uns dias de férias e escapou do frio da capital paulista para curtir o calor em praias do litoral baiano.
A apresentadora do Mais Você, da TV Globo, está compartilhando com os seguidores nas redes sociais diversos momentos de curtição durante a viagem. Em algumas fotos, ela aparece com o filho, a nora e um dos netos.
Ana Maria escolheu Barra Grande, distrito da cidade de Maraú, no sul da Bahia, um lugar conhecido pelas praias paradisíacas.
Por causa da Olimpíada de Tóquio, o programa está fora do ar e ela aproveitou para tirar uns dias de descanso. Em um dos vídeos que postou no Instagram, a apresentadora aparece fazendo caminhada com o neto. "Como diz o ditado: 'Se isso é estar numa pior, poxa", escreveu na legenda.
Em outra imagem, Ana Maria Braga faz uma brincadeira. De biquíni, óculos escuros e pés na areia, ela aparece tentando 'agarrar' o sol: "O sol nas mãos".
Em outra imagem, a apresentadora do Mais Você caminha de mãos dadas com o neto Bento.

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