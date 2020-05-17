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Sufoco

Paolla Oliveira sobre beijar ator com bafo: 'Entrega na mão de Deus'

Em live com o maquiador das estrelas Ale de Souza, a atriz fez revelações sobre beijo técnico e perrengues na carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 10:57

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 10:57

Atriz Paolla Oliveira
Atriz Paolla Oliveira fez revelações sobre beijo técnico Crédito: Facebook oficial Paolla Oliveira/Reprodução
Nem tudo são flores quando se trata de televisão. Que o diga Paolla Oliveira, 38. Na sexta-feira (15), a atriz admitiu já ter tido que beijar atores com bafo durante sua carreira. A declaração foi dada durante uma live com o maquiador das estrelas Ale de Souza - de cujo casamento foi madrinha, ao lado de Juliana Paes -, que foi quem fez a pergunta cabeluda.
"A gente passa por situações complicadas, mas aí você bota a sua melhor cara profissional, finge que não é com você e segue o baile. Entrega na mão de Deus e vai", respondeu Paolla.

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A atriz também sanou a curiosidade do público sobre a existência do famigerado beijo técnico. "Claro que existe, gente. Senão era beijo de verdade, não tinha outro nome. É claro que é uma coisa íntima e difícil, mas a gente se acostuma. Assim como o médico se acostuma a ver situações difíceis", explicou.
Mas Paolla disse já ter passado por perrengue muito pior que beijo com bafo, como no início da carreira, quando uma chuva destruiu o primeiro book que tinha feito, com o objetivo de conseguir mais trabalhos para ajudar a pagar a faculdade. "É claro que perto da situação de agora, nada é perrengue de verdade, mas eu já tinha enfrentado pai, mãe, pegado dinheiro, com uma faculdade rolando...", contou.

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