Após sucesso em novela, Paolla Oliveira vai apresentar programa de moda

Paolla Oliveira como Vivi Guedes Crédito: Instagram/estiloviviguedes

Após o sucesso como a fashionista Vivi, em "A Dona do Pedaço" (Globo, 2019), Paolla Oliveira, 37, terá uma nova aventura pelo mundo da moda, agora como apresentadora. A atriz vai assumir o comando o novo programa do GNT, que chamará Curti seu Look.

Segundo o canal, o programa vai selecionar pessoas anônimas, que terão a oportunidade de usar uma roupa de seu ídolo em algum evento especial. A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2020.

Paolla tem estado longe da TV desde o fim de "A Dona do Pedaço", quando interpretou a influenciadora Vivi. O sucesso fez com que a personagem ganhasse conta própria no Instagram e estrelasse comerciais.