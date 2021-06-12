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Aos 101 anos

Orlando Drummond, o Seu Peru, recebe alta do hospital após dois meses

Ator recebeu alta do hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficou internado por cerca de dois meses para tratar uma infecção urinária
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2021 às 18:27

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 18:27

O humorista e dublador Orlando Drummond, em sua casa, no Rio
O humorista e dublador Orlando Drummond precisou ser internado para tratar uma infecção urinária Crédito: Estevam Avellar/ Globo
Aos 101, Orlando Drummond recebeu alta do hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficou internado por cerca de dois meses para tratar uma infecção urinária.
O ator, conhecido pelo papel de Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", deu entrada no hospital em abril em estado grave e ficou boa parte do tempo em que esteve internado na UTI, a unidade de terapia intensiva. Agora, Drummond seguirá em observação em casa.
Na época da internação, Alexandre Drummond, seu neto, afirmou que, por causa da pandemia de Covid-19, a família queria evitar sua entrada no hospital, mas isso acabou sendo inevitável.
O fato de o humorista e dublador ter tomado a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, em fevereiro, ajudou os parentes a tomarem a decisão.

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