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36 anos de carreira

Marrone diz que Bruno bebe demais e que precisa ter paciência

Marrone, 56, da dupla com Bruno, 52, fez um desabafo na entrevista ao canal do YouTube Alma Sertaneja. De acordo com o músico, ele precisa ter paciência já que o parceiro "gosta de beber bastante"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2021 às 11:15

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 11:15

Bruno & Marrone 2019
Bruno & Marrone: parceria de 36 anos na música Crédito: Divulgação
Marrone, 56, da dupla com Bruno, 52, fez um desabafo na entrevista ao canal do YouTube Alma Sertaneja e pegou muitos fãs de surpresa. De acordo com o músico, ele precisa ter paciência para não se separar do parceiro de 36 anos de carreira, já que este "gosta de beber bastante".
"Ele passa dos limites, com certeza. Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas", disse ele. "Todos nós temos defeitos, ninguém é igual, então, já que existe parceria, nesses momentos a gente tem que ter a cabeça no lugar."
Marrone se referia a uma live feita no ano passado, quando os dois se estranharam ao vivo. "Para de falar de você. Você fala muito de você. Minha fazenda, minha vida. Vai se f.", disse Bruno na situação. "Esse cara está doido, quanto mais bebe, mais louco eles ficam", retrucou o outro.
O sertanejo também lembrou de um show em que Bruno sumiu por alguns minutos e, quando retornou ao palco, parecia estar embriagado. "Naquele dia ele misturou remédio com bebidas. Eu nem esperava aquela reação. Ele saiu do palco e eu pensei que ele fosse voltar rápido, e ele demorando. [...] O homem chegou, mas eu vi que ele realmente estava transtornado, estava um pouco fora da casinha."
Essas situações, diz Marrone, têm posto a parceria à prova. Ele admitiu, durante a conversa, que já pensou na separação da dupla, em "chutar o balde e abandonar o barco".
"Eu acho algumas situações um pouco injustas, mas nessas horas Deus pega na minha mão e diz: 'Fica quieto, deixa a poeira baixar'. Mas isso não é brincadeira, não é fácil. Profundamente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada, mas nessas lives muita gente entendeu."

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