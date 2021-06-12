EX-Globo Millena Machado assume a bancada do 'RedeTV News'

A jornalista Millena Machado vai apresentar o "RedeTV News" Crédito: @milennamachado

A Rede TV! anunciou a contratação da jornalista Millena Machado, 40, como nova âncora do "RedeTV News", principal telejornal da emissora, exibido de segunda a sábado. A estreia da jornalista será nesta segunda-feira (14).

"Millena é uma profissional que traz seriedade e pluralidade, assumindo a bancada do principal telejornal da casa. Isso é motivo de orgulho para nós. Essa virada de página na trajetória da Millena é uma página em branco, na qual construiremos juntos uma história de sucesso", disse o superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital, Franz Vacek.

A jornalista destacou que a RedeTV! foi a primeira emissora de TV aberta em rede nacional em que ela trabalhou e onde aprendeu a fazer televisão. Ela foi repórter de cultura e variedades no programa "A Casa é Sua".

Para Millena, voltar à casa onde começou é muito especial e significa mais um voto de confiança da direção da emissora no seu trabalho. Segundo a jornalista, a emissora entregou uma oportunidade para ela quando ainda era recém-formada e agora a enxerga como uma profissional experiente que pode contribuir.

"Estar neste momento trabalhando para o jornalismo da RedeTV! é a nova fase que minha carreira precisava e vou me dedicar com o comprometimento e a seriedade inerentes à minha trajetória profissional.", comemora Millena.

Millena começou no rádio, migrou para a internet e na televisão. Ela tem 20 anos de carreira no jornalismo, oito como apresentadora do "Auto Esporte", na Rede Globo. Ela registra passagens por diversas emissoras de TV, entre elas a Band News, onde atuou como âncora de telejornal. Na TV Bandeirantes, Milena apresentou ainda os telejornais "SP Acontece"' e "Primeiro Jornal".

A jornalista narrou ao vivo a ida ao espaço do primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, em 2006. Ancorou o desastre com avião da TAM em São Paulo por 7 horas ininterruptas. Em 2009, conduziu a transmissão da primeira posse de Barack Obama durante 9 horas de cobertura.