Nick Jonas substitui Gwen Stefani na 17ª temporada do The Voice EUA; vídeo

O ator e cantor Nick Jonas, que faz parte da boyband Jonas Brothers Crédito: Instagram/@nickjonas

A 17ª edição do The Voice norte-americano ainda está nas audições às cegas, mas a próxima temporada já tem mudanças confirmadas. Gwen Stefani, 50, deixa o time de jurados do programa e é substituída por Nick Jonas, 27.

O cantor do Jonas Brothers anunciou a novidade para Ellen DeGeneres durante participação em seu programa. "Estou ansioso para ser parte da família The Voice. É um time incrível", disse Nick, que promove seu novo lançamento musical ao lado dos irmãos, "Only Human".

"Eu mal posso esperar para ajudar novos artistas a criarem e aprimorarem suas habilidades para encontrarem suas vozes únicas", afirmou. A 18ª edição do reality musical conta, ainda, com os já consagrados Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton.