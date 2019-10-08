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Televisão

Nick Jonas substitui Gwen Stefani na 17ª temporada do The Voice EUA; vídeo

Anúncio foi feito durante o programa de Ellen DeGeneres. Cadeira foi virada por Adam Levine durante 16 anos

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 19:01
O ator e cantor Nick Jonas, que faz parte da boyband Jonas Brothers Crédito: Instagram/@nickjonas
A 17ª edição do The Voice norte-americano ainda está nas audições às cegas, mas a próxima temporada já tem mudanças confirmadas. Gwen Stefani, 50, deixa o time de jurados do programa e é substituída por Nick Jonas, 27. 
O cantor do Jonas Brothers anunciou a novidade para Ellen DeGeneres durante participação em seu programa. "Estou ansioso para ser parte da família The Voice. É um time incrível", disse Nick, que promove seu novo lançamento musical ao lado dos irmãos, "Only Human". 

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"Eu mal posso esperar para ajudar novos artistas a criarem e aprimorarem suas habilidades para encontrarem suas vozes únicas", afirmou. A 18ª edição do reality musical conta, ainda, com os já consagrados Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton.
Stefani ocupa, atualmente, a cadeira de Adam Levine, 40, que participou de 16 temporadas e conta com três vitórias na lista. Agora, o legado passará ao caçula de Kevin e Joe.

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