Priyanka Chopra diz que não pensava em se casar com Nick Jonas

A atriz Priyanka Chopra, 36, contou que, quando começou a namorar com Nick Jonas, 26, não imaginava que algum dia pudesse se casar com ele.
Em uma conversa no Annual Women in the World Summit (o evento "Cúpula Anual de Mulheres no Mundo", em tradução livre), ela disse que o Jonas superou suas expectativas e que ela acabou se surpreendendo com o relacionamento.
"Eu conheço ele há dois anos. Eu não pensei que era nisto que iria dar e talvez tenha sido minha culpa, eu julguei um livro pela capa. Quando eu comecei a namorar Nick, ele me surpreendeu muito", disse a atriz.
Chopra e Nick se casaram no final de 2018 em uma cerimônia luxuosa, e a atriz chegou a aparecer no clipe "Sucker", que marcou a volta dos Jonas Brothers para o mercado musical.
"Eu o chamo de 'Old Man Jonas' ['Velho homem Jonas', em tradução livre]. Esse é o meu nome para ele, 'OMJ'. Ele é uma alma tão antiga, extremamente inteligente, tão bom para mim porque ele me apoia tanto. Eu sou uma criança selvagem, eu faço o que eu quiser quando quiser e ele sempre me apoia", disse Chopra na entrevista.