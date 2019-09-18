Jeremias Reis lança 1ª música após o The Voice Kids; veja o clipe

Cinco meses após conquistar o coração do Brasil e o prêmio do The Voice Kids 2019, Jeremias Reis começa a mostrar seu trabalho para o mercado musical. Nesta terça-feira (17), o capixaba lança seu primeiro single pela Universal Music. "A Língua dos Anjos" é uma composição de Luã Freitas e Misaias Oliveira, que conta com a participação especial do grupo Preto no Branco, e já está disponível nas plataformas digitais.
A música segue a linha prometida pelo jovem após a saída do programa: o gospel. "A música fala de algo muito importante para mim e acredito que para todas as pessoas que é o amor e a importância desse sentimento nas nossas vidas. Podemos conquistar dinheiro, pessoas, fama e tudo mais, mas se não tivermos amor de nada vale. E esta é a mensagem que quero passar. Que tudo faz sentido quando existe em nós o amor verdadeiro", disse o jovem cantor.
Sobre o encontro com Clóvis Pinho, vocalista do grupo Preto no Branco, Jeremias comenta: "Sempre fui muito fã do Clóvis. Ele canta demais e sempre me inspirou. Fizemos o convite para ele participar e a reposta foi superpositiva, o que me deixou bastante feliz!".
Veja abaixo o clipe da canção "A Língua dos Anjos"