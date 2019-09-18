Jeremias Reis lança 1ª música após o The Voice Kids; veja o clipe

A música segue a linha prometida pelo jovem após a saída do programa: o gospel. "A música fala de algo muito importante para mim e acredito que para todas as pessoas que é o amor e a importância desse sentimento nas nossas vidas. Podemos conquistar dinheiro, pessoas, fama e tudo mais, mas se não tivermos amor de nada vale. E esta é a mensagem que quero passar. Que tudo faz sentido quando existe em nós o amor verdadeiro", disse o jovem cantor.