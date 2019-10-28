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Nick Jonas sofre assédio durante show em Los Angeles e fãs se revoltam

Cantor foi apalpado por fã enquanto se apresentava ao lado dos irmãos

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 17:58
O ator e cantor Nick Jonas, que faz parte da boyband Jonas Brothers Crédito: Instagram/@nickjonas
O cantor norte-americano Nick Jonas, 27, do trio Jonas Brothers, foi alvo de assédio sexual durante um show da turnê Happinnes Begins, na arena Hollywood Bowl, em Los Angeles. O ocorrido aconteceu na última semana, e agora está dando o que falar entre os internautas nas redes sociais.  
Apalpado por uma fã que estava na plateia, o momento foi registrado por outro espectador que se indignou com a situação. Na sexta-feira (25), o vídeo viralizou no Twitter e chamou atenção de muitos internautas.
Nick, que atualmente é casado com a atriz Priyanka Chopra, 37, pareceu bastante incômodo durante o acontecimento.   Ao lado dos irmãos Kevin, 31, e Joe, 30, Nick cantava a música "Only Human" em um setor do palco muito próximo a plateia, o que acabou facilitando o contato com a fã.
Protegido por seguranças, o ex-astro da Disney também tentou se defender do assédio. "Como as pessoas que estavam ao redor dela deixaram isso acontecer? Se sou eu do lado, tiraria essa mão muito rápido. Isso não é engraçado ou fofo, é rude e nojento.", escreveu uma usuária do Twitter. 

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"Para as garotas que continuam tocando nos garotos: vocês precisam respeitar os corpos deles, e não fazê-los se sentirem desconfortáveis", ressaltou outra internauta.

RETORNO

"Happiness Begins" é o quinto álbum de estúdio dos Jonas Brothers e foi lançado em junho deste ano, após dez anos sem novidades na música. O trio voltou com tudo e no momento está focado na turnê que leva o mesmo nome do álbum. 
Com diversos shows marcados nos Estados Unidos, os irmãos prometem agitar o público brasileiro em novembro de 2020, com a continuação da turnê.

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