Nick Jonas se fere em set de filmagem e é hospitalizado

O artista Nick Jonas Crédito: Reprodução/Instagram @nickjonas

Nick Jonas, 28, se feriu na noite sábado (15) durante gravação em um set de filmagens. A informação foi divulgada pelo site TMZ. O cantor norte-americano, de acordo com a publicação, chegou a ser levado de ambulância a um hospital.

Jonas já tinha tido alta hospitalar na noite de domingo (16) e deve participar normalmente do programa The Voice EUA, nesta segunda (17), segundo o site.

O TMZ não divulgou detalhes do acidente sofrido pelo cantor. Também não há informações sobre o projeto que ele estava gravando quando se machucou. Em 2018, Nick Jonas sofreu uma lesão na mão enquanto fazia exercícios físicos após um show no México.