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Nick Jonas se fere em set de filmagem e é hospitalizado

O TMZ não divulgou detalhes do acidente sofrido pelo cantor. Também não há informações sobre o projeto que ele estava gravando quando se machucou.

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:23
O artista Nick Jonas
O artista Nick Jonas Crédito: Reprodução/Instagram @nickjonas
Nick Jonas, 28, se feriu na noite sábado (15) durante gravação em um set de filmagens. A informação foi divulgada pelo site TMZ. O cantor norte-americano, de acordo com a publicação, chegou a ser levado de ambulância a um hospital.
Jonas já tinha tido alta hospitalar na noite de domingo (16) e deve participar normalmente do programa The Voice EUA, nesta segunda (17), segundo o site.
O TMZ não divulgou detalhes do acidente sofrido pelo cantor. Também não há informações sobre o projeto que ele estava gravando quando se machucou. Em 2018, Nick Jonas sofreu uma lesão na mão enquanto fazia exercícios físicos após um show no México.

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