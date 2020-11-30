AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Nathalia Dill compartilha chá de bebê da filha Eva ao lado do marido

Atriz lamentou ausência de mais pessoas no evento: No nosso coração, estávamos com todos os amigos e familiares que a gente ama

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:19
Nathalia Dill e seu marido, Pedro Curvello, fazem chá de bebê para Eva, primeira filha do casal
Nathalia Dill e seu marido, Pedro Curvello, fazem chá de bebê para Eva, primeira filha do casal Crédito: Instagram/ @nathaliadill
Devido à pandemia, diversos eventos de celebração na maternidade não podem ser realizados para evitar aglomerações. Porém, Nathalia Dill não deixou de comemorar a gravidez dela e fez um chá de bebê para Eva.
A atriz resolveu comemorar a gestação de sete meses da primeira filha somente com o marido e pai da criança, Pedro Curvello, e compartilhou o evento neste domingo, 29, nas redes sociais.
"Montamos essa mesa pra não deixar de comemorar a chegada da nossa Eva. No nosso coração estávamos com todos os amigos e familiares que a gente ama", escreveu Nathalia na legenda da publicação no Instagram.
Dill também mostrou detalhes do quartinho de Eva, em um post, na última sexta-feira, 27. "Esse foi o [berço] que escolhi pra Eva. Ele é berço e mini cama para acompanhar o crescimento do bebê com muita segurança e conforto", contou ela, posando ao lado do móvel onde a filha vai dormir.
A atriz revelou o sexo do bebê em julho e, em uma live com a jornalista Mônica Salgado na época, afirmou que a descoberta foi diferente do que imaginava. "Eu tinha certeza que seria menino! Eu fiz um exame que vê cromossomos, possíveis síndromes. Eu soube bem cedo, antes de fazer ultrassom. Meu marido estava na torcida, ele queria menina. Ele e a família inteira dele queriam", disse.

Veja Também

Bebê de John Legend e Chrissy Teigen morre após o parto

Simone, da dupla com Simaria, revela sexo e nome do bebê

Giovanna Ewbank decide doar leite materno para ajudar bebês prematuros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados