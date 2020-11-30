Nathalia Dill compartilha chá de bebê da filha Eva ao lado do marido

Nathalia Dill e seu marido, Pedro Curvello, fazem chá de bebê para Eva, primeira filha do casal Crédito: Instagram/ @nathaliadill

Devido à pandemia, diversos eventos de celebração na maternidade não podem ser realizados para evitar aglomerações. Porém, Nathalia Dill não deixou de comemorar a gravidez dela e fez um chá de bebê para Eva.

A atriz resolveu comemorar a gestação de sete meses da primeira filha somente com o marido e pai da criança, Pedro Curvello, e compartilhou o evento neste domingo, 29, nas redes sociais.

"Montamos essa mesa pra não deixar de comemorar a chegada da nossa Eva. No nosso coração estávamos com todos os amigos e familiares que a gente ama", escreveu Nathalia na legenda da publicação no Instagram.

Dill também mostrou detalhes do quartinho de Eva, em um post, na última sexta-feira, 27. "Esse foi o [berço] que escolhi pra Eva. Ele é berço e mini cama para acompanhar o crescimento do bebê com muita segurança e conforto", contou ela, posando ao lado do móvel onde a filha vai dormir.