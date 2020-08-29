Simone, da dupla com Simaria, revela sexo e nome do bebê

A cantora Simone Mendes, dupla de Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses

Simone Mendes, 35, que faz dupla sertaneja com Simaria, realizou na noite desta sexta-feira (28) uma live para comemorar o sucesso de seu canal no YouTube e fazer o chá revelação de seu segundo filho

A celebração aconteceu no mesmo dia em que o marido da cantora, o empresário Kaká Diniz, faz aniversário. Os dois já são pais de Henry, de seis anos, e agora terão uma menina. A live teve três horas de duração e o sexo do bebê foi revelado apenas no final.

Ao longo da live, Simone recebeu o influenciador (e agora cantor) Whindersson Nunes para um bate-papo, com participação à distância de Tirulipa, mostrou também uma trajetória de histórias exibidas no Canal da Simone, além de imagens da família. Henry ajudou a mãe durante a apresentação da live.

O marido da cantora foi o responsável por estourar o balão preto, que espalhou papeis na cor rosa. Simone ficou bem emocionada com a notícia e disse estar muito feliz. Diniz também revelou o nome: "Vai ser Maya. Se fosse menino seria Noah".

"Meu coração foi para os pés. Quero agradecer as mais de 500 mil pessoas que estão na nossa live. Estou muito feliz. E é engraçado que quero compartilhar algo com vocês, muito rápido. Antes de eu conhecer o Kaká, Deus usou a missionária Cida para me dizer que meu primeiro filho seria homem, e quando ele estivesse um pouco mais velho, Deus mandaria uma menina. E eu acredito, porque Deus tem boca e fala", disse a cantora, visivelmente emocionada.

AGRADECIMENTO

"Deus usou aquela serva para falar poderosamente. E hoje eu vejo as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Queria muito que fosse uma menina, do fundo do meu coração, se fosse menino, eu ia ficar muito feliz também. Mas o desejo da minha alma era que viesse uma menina, porque Henry queria muito uma menina ("Demais", disse Henry)", acrescenta a cantora.